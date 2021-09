¡Liss Pereira narró cómo fue su pedida de mano!

Los famosos comediantes Liss Pereira y Ricardo Quevedo anunciaron su compromiso. Aunque la pareja ya lleva varios años juntos y tienen un hijo, fue hasta ahora que ‘Cejas Pobladas’ decidió pedirle oficialmente la mano a la madre de su hijo.

La comediante cucuteña relató, a través de su instagram, el mágico momento. “Quiero contarles la historia detrás de esta foto. Llevábamos casi un año con ganas de irnos a algún lado juntos , pero siempre algo se nos atravesaba, sospecho que ese mismo tiempo llevaba él cargando el anillo y buscando el momento, fuimos en un plan que amamos hacer juntos ‘caminar en el monte’ y llegamos a esta belleza natural, me abrazó y empezó a hacer lo que más me gusta que haga, ‘HABLÓ’, así en mayúscula, lindo especial y trascendental. Yo nunca fui la mujer que pensó en el vestido ni en los planes ni en todo lo que se supone que uno sueña para casarse, por eso cuando me hizo la pregunta y me dio el anillo quedé en silencio como media hora, porque eso me pasa cuando algo es importante ...yo que hablo hasta por los codos me quedo sin palabras, sutilmente le grito que SÍ, lo miro, lo abrazo y casi le fracturo el cuello a este hombre que me ha hecho tragar todas mis palabras, todos mis ‘no voy a tener hijos’, todos mis ‘yo no creo que podamos’ ... De mis papás aprendí que el matrimonio no es el día de la boda sino todos los días que siguen, de mis hormonas aprendí que soy una hueva y que de pronto sí quiero un vestido bonito, y de este hombre aprendí que las cosas importantes se toman su tiempo y requieren paciencia. Gracias @cejaspobladas por tanto amor y tanta pero tanta paciencia con esta loca arrebatada intensa que no te quiere perder nunca. Te amo”.