La industria de la moda se encuentra hoy en día en un estado total de crisis. Sólo que para muchos una crisis surge como una oportunidad y no simboliza solamente una mala palabra.

Siguiendo con la moda callejera, cómo es posible dejar por fuera a Virgil Abloh con su marca Off White. Sus colaboraciones con Louis Vuitton, Nike y Jordan han llevado a que este joven se encuentre dominando el mercado y que cada lanzamiento supere al anterior.

Otra joven estrella que ha surgido es Jerry Lorenzo, un diseñador que se volvió conocido a través de la virtualidad y su collab con Nike, llamada Fear of God, ha sido una de las más ‘gamechanging’ que se haya visto. Además, su última colección ‘Essentials’ ha roto récords en todo el globo.

Si hablamos de diseñadores que redefinieron marcas hay que nombrar a Stella McCartney, hija de Paul y Linda, quien volvió a Adidas lo que antes solía ser Puma. Reconfigurando completamente la imagen de la marca, vio la posibilidad de jugar con las paletas de colores, combatir lo convencional y darle una oportunidad a lo estrafalario, todas estas fueron decisiones acertadas.

A este ranking se suma otra mujer que ha redefinido el juego: Maria Grazia Chiuri, la más antigua de la lista. Ha pasado por múltiples marcas, desde Fendi hasta Valentino, y ahora Dior. Su poder de renovación es digno de admirar y su capacidad de mantenerse cerca de los jóvenes, a pesar de la edad, ha sido increíble.

Por último, dejamos tal vez a la diseñadora más emblemática de esta era posmoderna de la moda: Demna Gvasalia, cofundadora de Vetements, que claramente es la marca del momento que vino a reescribir la historia, y actual directora de Balenciaga. No queda mucho más por agregar o sí: la utilización estética de la guerra que sufrió su país, Georgia, junto con su lucha por los derechos de las disidencias sexuales, vuelven a Demna una superestrella de la moda. Es vanguardista y si algo dejó claro es que es el momento para que la industria no estanque más. Sólo queda para mirar hacia adelante y hacia lados que antes no se miraban. Vino a rearmar la industria de abajo hacia arriba.