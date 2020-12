Tuvieron que pasar 35 años para que el artista puertorriqueño Manny Manuel se atreviese a hablar de su identidad sexual abiertamente y sin tapujos y abrazar su identidad sin reservas.

Pero finalmente el tiempo llegó y ahora el intérprete de ‘Y sé que vas a llorar’, ‘Como duele’ y ‘Mi problema’, de 48 años, ha revelado el calvario que vivió durante tantos años por el tema de su sexualidad.

En la intimidad, a los 16 años, según revela, decidió abordar el tema con su madre cuando ya su situación no daba para más. “Me fui en brote llorando a donde ella, y le dije, ‘Mamá, esto está pasando’, y ella me levantó por los hombros y me dijo, ‘Tú eres mi hijo, no me importa ni te debe importar nada ni nadie, ni tu papá ni tu escuela, tú eres mi hijo, eso es lo que más me importa’”, explicó el artista al diario Primera Hora, en San Juan.

“Esas palabras fueron un bálsamo, pero de igual manera no me atrevía a salir a la calle”, compartió el artista de la experiencia que comienza a abordar con honestidad y paz.

Aún así el, ‘bullying’ que sufrió en la escuela y posteriormente en el medio artístico persistieron. “Vivía encadenado, con un tape en la boca, porque en cierta manera él (padre) me hizo entender -porque fue la primera persona de quien vi ese rechazo- que yo estaba mal”, prosiguió. “En la escuela, desde intermedia, la high school, seguía sintiendo que algo diferente había en mí que a la gente no le gustaba”.

“Llevo demasiados años encadenado, preso, castigado por la opinión pública, y por la sociedad, porque si tengo un manerismo o mi manera de hablar, entonces hacen un chiste, y uno se da cuenta”, expresa el “Rey de corazones”. “Vivía con esa historia, una historia que no contaba y que en cierta manera sabía que mucha gente podía ver; tenía mucho miedo a decirlo y que mi carrera se fuera al borde del abismo”.

Manny Manuel también reveló que actualmente sigue un tratamiento contra el alcoholismo. “No es una adicción, va más allá... No puedo decir qué es lo que me lleva al consumo de alcohol, pero quiero ver si esto tiene que ver”.

Pero sin duda el haber soltado la verdad que llevaba dentro lo está ayudando. “Se suelta una cadena muy pesada, me siento tranquilo. No voy a decir, lo hubiese hecho antes, porque tenía que ser ahora, donde tengo la capacidad de poder hablarlo”.