Manuel ‘el loco’ Valdés dio una instrucción muy especial para cuando muera

Los constantes conflictos de salud que ha sufrido Manuel ‘el loco’ Valdés lo han hecho pensar en la muerte; particularmente, el último episodio fuerte que sufrió hace unos días y lo desmoralizó por completo. Ahora, se revela que el comediante ha dejado una instrucción muy especial para cuando fallezca.

“’Te pido un favor nada más: trata de mantener mi imagen lo más bonita posible. Lo más alegre, lo más jovial’”, reveló Iván Valdés, nieto del actor. “‘Que la gente se acuerde de mí cuando estaba sano, que era la felicidad del hogar’”.

El pariente del actor quien ha estado a su cuidado durante toda la enfermedad, advirtió que a nivel de bienes materiales y económicos, su abuelo no cuenta con nada. Pero le pidió que no surjan disputas por ello, aunque ya tiene los documentos en orden. “Que no estemos peleando [pidió Valdés]. ‘Van a jurar que tengo millones, que la herencia, que no sé qué. Cuando se enteren que no tengo un centavo a mi nombre, se van morir’”, agregó. “Me dijo que el testamento lo tenía ya hecho desde hace tiempo”.