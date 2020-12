Marbelle y Pipe Bueno vuelven a unir fuerzas para protagonizar ‘Entre nos’, un concierto virtual que presentarán en la noche del próximo 26 de diciembre, donde esperan presentar lo mejor de su repertorio junto a grandes clásicos de la música ranchera y popular.

‘Entre nos’, es por la intimidad y la complicidad que genera un concierto de gran formato pero que se podrá disfrutar desde la comodidad de los hogares, en un espectáculo que tendrá una duración cercana a las dos horas, donde realizarán homenajes a grandes intérpretes como Rocio Durcal, Vicente Fernandez, José Feliciano, entre otros y además harán un recorrido por lo mejor de la carrera musical de cada uno, incluyendo sus más recientes canciones como ‘Se te nota’ de Pipe Bueno y ‘Adicta al dolor’ de Marbelle, sin dejar de lado ‘Pa´todo el año’, la canción que tienen a dúo.

¿Cómo nació la idea del concierto juntos?

Marbelle: Fue un conjunto de cosas. Yo venía de hacer el concierto virtual de ‘Planchando el Despecho’. De ahí nació la idea de hacer mi propio concierto.

Para la gente que no sabe, con Pipe tenemos el mismo equipo de trabajo y hemos terminado trabajando juntos, por lo que así se cocinó la idea y surgió algo muy bonito que hemos llamado ‘Entre nos’, que es todo lo que hemos vivido este año, estar en casa, mantenernos en familia, dándole vuelta a nuestras prioridades.

Nos unimos dos artistas de dos generaciones de la música popular, con un repertorio ranchero que está increíble.

¿Qué los motivó para reunirse en el escenario?

Marbelle: Quisimos hacer este concierto por muchas razones, empezando por mi regreso a la música. Explorar todo lo que nos puede dar la virtualidad, pero también las ganas de hacer algo con Pipe, luego de compartir la música con nuestra canción ‘Pa todo el año’, que es la primera vez que la podemos cantar juntos en vivo.

¿Cuál será el repertorio para este espectáculo?

Marbelle: La idea es hacer un recorrido por la carrera de los dos. En mi caso escogí mi repertorio pasando por todos esos momentos claves en mi vida, pero a la vez quería renovar mi propio repertorio interpretando clásicos que no siempre canto, para homenajear a artistas como Yolanda del Rio, que es una de las artistas ‘matronas’ de nuestra música, que cantaban con un carácter impresionante.

¿Extraña mucho los escenarios?

Pipe Bueno: Como artistas extrañamos mucho ese éxtasis que es el escenario frente a un público, que de repente nos lo quitaron. Si te hablo desde lo personal no me puedo quejar mucho porque ha sido una bendición el haber podido compartir con mi mujer y mi hijo, desde el embarazo y estas primeras semanas en las que se necesita la presencia del padre, sin estar en el ajetreo diario que como artista tenía antes de la pandemia. Lo que estoy viviendo ahora nada me lo puede quitar, nada lo puede pagar, pero tampoco podemos parar de trabajar, por lo que estamos concentrados en este concierto. De hecho, he dejado de hacer shows privados para sumar todas las fuerzas para este espectáculo que estamos preparando.

¿Cómo ha sido la preparación para este show?

Marbelle: La preparación se debe hacer desde todo punto de vista. Cuando estas en un concierto con público, ayuda mucho la emoción y la alegría que nos entregan, pero aquí nos preparamos para un show frente a las cámaras, lo que te exige un poco más a la hora de cantar y hacerlo con total energía.

Se crea una intimidad en la que los detalles son mucho más importantes, por lo que el cuidado es extremo.

¿Cómo ha sido este año para su música?

Pipe Bueno: Ha sido genial porque he aprendido cosas que me van a servir para toda mi vida, desde grabar una maqueta y en un closet, lo cual seguramente podré hacer en cualquier parte del mundo, sin tener que esperar llegar a un estudio y así poder aprovechar más el tiempo.

Le agradezco a la cuarentena que he podido escribir unos temas que seguramente serán éxitos desde el 2021 en adelante, tanto para mí como para Marbelle. Dedicado a realizar mucha música.