Cómo cuidar las finanzas personales al tener una mascotas

Con alimentación, centros de entrenamiento, veterinaria, tratamientos de belleza, juguetes, ropa, coches y más, hay personas que gastan más de un millón de pesos al mes en su mascota.

Mascotas un gasto que cuidar en sus finanzas personales (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL )

Compartir

Mascotas un gasto que cuidar en sus finanzas personales (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL )

En Colombia, seis de cada diez hogares tienen un perro o un gato, según datos de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), de hecho, el director de esa entidad, Guillermo Botero, aseguró que “hay una tendencia a compartir el diario vivir con animales de compañía y eso viene acompañado del hecho de que los dueños de mascotas busquen darle todo a ellas”, razón por la que la oferta del segmento aumenta y alcanza 2.700 establecimientos que comercializan alimentos, ropa, servicios de belleza y atención veterinaria y otros.



Es común que entre familias que están considerando adoptar un animal de compañía, y quienes ya los tienen, surja la duda del presupuesto mensual para mantener a la mascota, y aunque en muchos casos depende del tamaño del animal, raza y hasta edad, las necesidades mínimas al mes son alimentación e higiene.



Para un perro labrador -raza más común en los hogares según indicadores de la Fundación Internacional Pata- el promedio de concentrado quincenal es de 16 kilos que cuestan, si es alimento de industria nacional, $30.000, y de marcas importadas, $70.000. Esto quiere decir, según el vocero de esta organización, Roberto Camargo, que “para cumplir las necesidades mensuales de comida y baño, son necesarios como mínimo $170.000 divididos en 32 kilos de concentrado, y por lo menos un baño al mes, que en tiendas con servicios para animales empieza en $30.000”.



Adicional a esto, todo amo debe saber que por lo menos durante los primeros seis meses de vida, los animales deben visitar el veterinario para vacunas obligatorias como las de parvovirosis y antirrábica, cuyo valor va desde $70.000, y anualmente, los refuerzos son ofrecidos desde $30.000.



Es importante aclarar que esto es un cálculo para las necesidades mínimas pues algunos amos prefieren dar altas dosis de concentrado y snacks, así como seleccionar marcas tradicionales para perros y gatos, lo que incrementa el costo mensual. Según una medición de Euromonitor Internacional, al cierre de 2014, los colombianos pagaron aproximadamente US$394 millones en alimentos para mascotas.



La cifra entregada por Camargo también contempla el consumo de razas pequeñas como los Chihuahua, pues “lo que las personas se ahorran en comida para este tipo de canes, normalmente lo invierten en juguetes” afirmó.



Los gatos también participan en esta medición, pues para ellos, además de alimentación, es necesario pagar un baño una vez al mes y el corte de uñas para protección de ellos mismos y para evitar daños en los muebles del hogar.



Pero los gastos ocultos van más allá pues el mercado ofrece la posibilidad de sumar algunos lujos al mantenimiento de las mascotas.



Juan Carlos Martínez, fundador y gerente general del portal Ciudadmascotas.com, una tienda colombiana online que ofrece todo tipo de servicios para caninos y felinos, aseguró que hoy en día su inventario asciende a 5.000 productos entre alimentos, antiparasitarios, comederos, camas, juguetes, artículos de belleza animal, etc., todo a causa de que “las personas cada vez exigen más para su mascota”. En esta variada tienda hay bocadillos con carne en salsa de $2.500 por unidad, hasta corrales importados de $2.519.000 para cachorros que viven en casas campestres.



“Hay quienes gastan poco en comida, y gastan más en veterinarios, por eso están las personas que ofrecen el mejor alimento para garantizar una vida sana”, añadió Martínez, quien también explicó por qué además de la comida, los otro productos resultan necesarios para un perro o gato feliz: “hay categorías secundarias como juguetes, para entrenar o ayudar a estimular las mandíbulas y dientes. Es mejor que los animales hagan esto con un juguete que con la pata de la mesa o la esquina de la pared”.



Sumado a la variedad de juguetes, abrigos, pelotas y snacks, el mercado ofrece guarderías que más que un lujo pueden ser una solución para quienes no pueden estar siempre con sus peludos. En ese segmento, las personas encuentran lugares que cobran mensualidades desde $300.000 y en hasta planes semestrales la cifra ronda el $1.000.000.



Sin embargo, resulta mucho mejor invertir en estos centros especializados que en cualquier lugar donde el costo puede ser de hasta 70% más económico, pues son sitios donde el buen trato del animal y la felicidad son puntos que pueden estar echados a la suerte, explican los expertos.



Con alimentación, centros de entrenamiento, veterinaria, tratamientos de belleza, juguetes, ropa, coches y más, hay personas que gastan más de $1.000.000 al mes en su mascota, así que la recomendación es que no deje estos gastos al azar, sino que los incluya y los especifique en su presupuesto mensual.