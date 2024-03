Llevar a su mascota al trabajo: una tendencia en aumento

Le gustaría llevar a su mascota al trabajo Cada vez son más las empresas que lo permiten, con el objetivo de mejorar el ambiente laboral, el bienestar y la productividad de sus empleados. Sin embargo, esta práctica también tiene sus inconvenientes y requiere de unas normas de convivencia.

Cada vez son más las empresas que permiten a sus empleados llevar a sus mascotas al trabajo. Se trata de una iniciativa que busca mejorar el clima laboral, el bienestar y la productividad de los trabajadores, así como proyectar una imagen de modernidad y responsabilidad social.

Sin embargo, ¿es realmente una buena idea tener mascotas en la oficina? ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta práctica? ¿Qué factores hay que tener en cuenta para implementarla con éxito?

Los beneficios de las mascotas en el trabajo

Hay muchas opiniones al respecto, pero en general, se considera que tener mascotas en la oficina puede ser una buena idea. Según un informe realizado por la compañía experta en software de Recursos Humanos Bizneo HR, la compañía de las mascotas durante la jornada laboral reduce el estrés y sube la moral a la mayoría de los empleados. Además, incorporar elementos de la vida personal de los trabajadores hace que el día a día en la oficina sea más agradable para todos.

También se demostró que llevar la mascota al trabajo fomenta la productividad de los trabajadores. Todas las ventajas anteriormente descritas ayudan a que el empleado trabaje más feliz y, por ende, a ser más productivo y leal a tu compañía.

Los perros, en particular, son conocidos por su capacidad para reducir el estrés en el lugar de trabajo.

Pensando en ello, Leidys Castro, Head of People de WeWork para Colombia, resalta tres beneficios que trae llevar mascotas al lugar de trabajo: ambiente más relajado: la presencia de mascotas en la oficina crea un ambiente relajado y acogedor, los momentos de interacción con las mascotas pueden ayudar a aliviar la tensión y aportar una sensación general de bienestar en el lugar de trabajo, mejorando la satisfacción y el ánimo de los empleados y el equilibrio entre la vida personal y laboral: los empleados pueden pasar más tiempo con sus mascotas, reduciendo la preocupación por su bienestar y disfrutando de una mayor armonía entre sus responsabilidades personales y profesionales.

Los inconvenientes de las mascotas en el trabajo

Sin embargo, también hay algunos inconvenientes que deben ser considerados.

Un estudio de Live Carrer, por ejemplo, señala que hay que tener en cuenta la posición de los empleados en su empresa sobre la incorporación de las mascotas en las oficinas. ¿A la mayoría no le gusta la idea? ¿Alguien le tiene miedo a los animales? Quizás no sea la mejor opción para su empresa. Además, si en su oficina hay trabajadores que son alérgicos a los animales, definitivamente deberías descartar esta opción.

Otro aspecto importante es el cuidado y la educación de las mascotas. El veterinario Jaime Maldonado indica que no todas las razas o personalidades se adaptan bien al entorno laboral. Es necesario que las mascotas estén vacunadas, desparasitadas y limpias. También deben estar entrenadas para obedecer órdenes básicas, no ladrar o maullar excesivamente, no morder o arañar objetos o personas, no ensuciar o dañar las instalaciones o el mobiliario, etc.

Asimismo, es imprescindible establecer unas normas claras y consensuadas sobre cómo convivir con las mascotas en el trabajo. Por ejemplo: ¿Qué zonas están permitidas o prohibidas para ellas? ¿Qué horarios se deben respetar? ¿Qué hacer en caso de accidente o emergencia? ¿Quién se hace responsable de los posibles daños o molestias que puedan causar? Estas y otras cuestiones deben ser acordadas previamente entre todos los implicados, para evitar conflictos o malentendidos.