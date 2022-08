$!Abby fue golpeada por su dueña y necesita ser operada de urgencia para sobrevivir

La Fundación Amor de Cuatro Patas, fue contactada por la policía para proceder con la expropiación de la mascota a su dueña, sin embargo una vez en manos de la fundación, fue atendida por los veterinarios, debido a los dolores que padece la perrita.

Médicamente, el animal fue diagnosticado con luxación de columna y fractura de costilla izquierdo, por lo que es necesario operarla cuanto antes, para que sus traumas internos no hagan necrosis y terminen llevándola a la muerte.

“Abbi ya lleva 8 días de tratamiento para el dolor pero necesita operación, pues ella permanece dopada para que no llore tanto, porque le duele hasta respirar, nosotros en la fundación no tenemos los recursos para hacerle una intervención de ortopedia que son nada económicas, hay un especialista aqui en Bucaramanga que le hace la intervención y cobra 2 millones de pesos, ya se le hicieron todos los exámenes y radiografías que necesitaba, se tiene con tratamiento, y gracias a Dios el pronostico es favorable porque no es fractura sino luxación. Muchas personas nos dicen que optemos por la eutanasia pero no queremos, ella puede recuperarse”, afirmó Slendy Gomez, representante legal de la fundación Amor de Cuatro Patas.