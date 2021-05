Elsa Osorio, de 51 años, es la encargada de cuidar a 62 gatos y 23 perros que acoge un refugio a las afueras de Piedecuesta.

Pero en la madrugada del viernes 28 de mayo, dos personas ingresaron a la fuerza a la parte trasera del albergue, espacio para las jaulas de los perros, por lo que dañaron la malla, la puerta, y hurtaron los pocos medicamentos y la comida de todos los animales.

Los perros se defendieron de los asaltantes y una perrita atacó a uno de ellos, por lo que este reaccionó lastimando una de sus patas traseras con un machete, lo que provocó una herida profunda que ahora afecta su movilidad.

“La perra no puede caminar bien. Como no tengo los medicamentos o los implementos necesarios, se lastimó más y se le perjudicó el tendón. Ahora como puedo le estoy haciendo curación para que pueda recuperarse rápido, pero no podrá volver a caminar igual”, dice Elsa.