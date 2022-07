Claudia Ramírez adora a su pequeña criolla de tres años: sus ojitos marrones la derriten de ternura y no hay quien la supere como coach motivacional, siempre dispuesta a atrapar la pelota y a subir el ánimo a quien lo necesite.

En general, la pequeña Milú es sana, pero un pequeño problema logró empañar durante un tiempo la felicidad del hogar: la criollita solía vomitar con frecuencia.

“La llevé a varios veterinarios, pero no sabían qué podía tener. No había nada malo con ella de por sí, no había daño en sus órganos ni lesiones”, cuenta Claudia.

Después de pagar más de quinientos mil pesos en citas veterinarias, finalmente un experto dio



con “el chiste” como se suele decir en Santander.

A la pequeña Milú le hacían falta probióticos que regularan su salud intestinal.

“Para un apropiado tratamiento de la flora intestinal, lo ideal es suministrar probióticos cuando se está desparasitando e incluso de manera habitual. Los probióticos son una combinación de bacterias beneficiosas para la flora intestinal que promueven una colonización protectora, recuperando y manteniendo el buen funcionamiento del intestino y ayudando a la respuesta inmune”, indica Angélica Osorio, consultora técnica de Animales de compañía en Ourofino.

Pero, ¿qué es un probiótico?

Un probiótico es un microorganismo vivo (bacteria) y es más que una fuente de alimento o energía para otras bacterias beneficiosas. Un ejemplo de un alimento que contiene probióticos sería el yogur.

La idea es que al comer bacterias vivas, el intestino puede colonizarse con un suministro directo de bacterias beneficiosas. Se ha debatido si las bacterias vivas pueden sobrevivir al pH ácido del intestino; sin embargo, actualmente la investigación se centra en formas de proteger a las bacterias, para ayudar a nuestro intestino a ser gastrorresistente.

Es por eso que los expertos le cuentan cuáles son los beneficios de dar probóticos a su mascota.