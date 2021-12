abc PARA AYUDARLOS

El médico veterinario y zootecnista de la Universidad CES, Sebastián Ordóñez Ramírez, explica que depende del tipo de mascota, pero que, en general, este es el ABC para ayudarles con la pólvora:

A. Prepárese y mantenga la calma: es importante que empiece a preparar a su mascota con un tiempo de anticipación poniendo grabaciones y haciendo un refuerzo positivo cuando permanezca en calma. En el momento en el que suceda el juego pirotécnico, si su mascota está muy exaltada es fundamental mantener la calma ya que ellos sienten nuestro estado de ánimo. Eso sí, evite la sobreestimulación: no lo abrace ni acaricie porque pensará que ese comportamiento es el correcto. Tampoco lo regañe porque hará que se exalte más.

B. No lo automedique: la recomendación es que consulte al veterinario en caso de que su mascota no logre estar tranquilo o si siente que se agita demasiado. No lo automedique con pastillas, gotas o esencias porque así como los cuerpos de los humanos no son iguales, las mascotas tampoco lo son y no a todos les cae bien el mismo tratamiento que quizá a otro peludo sí le pudo funcionar. Lo mejor es consultar con su veterinario o veterinaria de confianza para que lo examine primero.

C. Aísle el ruido: cierre bien las ventanas para aislar el ruido que produce la pólvora y acondicione un lugar dentro de la casa donde los sonidos se escuchen de manera menos potente y donde tenga sus juguetes favoritos y su comida. Además, puede ensayar a poner algo de música relajante. Si se esconde, no lo obligue a salir.

D. Ofrézcale un premio: cuando su mascota esté calmada, acaríciela y ofrézcale su snack favorito, de manera que sienta que estar tranquilo es lo correcto. Si funciona puede organizar algún juego o sentarse juntos. Lo mejor es que esté cerca de su mascota y no la deje sola, pero si no puede hacerlo, evite el silencio total: deje el televisor encendido o ponga música relajante, cierre bien las puertas y ventanas y tape los orificios de las puertas.

E. Evite llevarlo a la calle: puede ser riesgoso salir cuando están lanzando pólvora, por eso tenga lista una alternativa para que su mascota haga sus necesidades en casa.