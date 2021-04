$!Cómo ayudar a una mascota rescatada

En Colombia existen miles de mascotas que han sido salvadas por refugios, fundaciones y centros de rescate, que lamentablemente en algún momento de su vida fueron maltratadas, ya sea por agresión física, negligencia, destete a temprana edad o cuidado inadecuado.

Por eso, hoy queremos alzar nuestra voz por aquellos que no la tienen, y junto con los expertos en mascotas de Gabrica le daremos los mejores tips para apoyar a su peludo rescatado, así podrás darle una terapia apropiada que mejore su comportamiento y apoye su rehabilitación.

Cuáles son los signos de una mascota maltratada

Los perros o gatos que han sufrido de maltrato suelen tener un comportamiento asociado a la desconfianza, es por esto que, es completamente normal que sean tímidos, prefieran lugares en donde no tengan contacto con otras personas o animales (escondites), y a diferencia de una mascota que no ha sido agredida física o psicológicamente, no les llama la atención explorar nuevos territorios. Otro comportamiento que puede ser relacionado al maltrato, es la agresividad, que se da en reacción o defensa hacia lo que la mascota podría creer una posible amenaza, además, es frecuente que también desarrolle algunas conductas compulsivas, como: ladridos excesivos, lamer y realizar marcaje de lugares constantemente, perseguir de forma obsesiva su propia cola o excavar insistentemente todo tipo de superficies.

En cualquiera de estos casos , es ideal consultar con un etólogo (experto en el comportamiento animal) e iniciar una terapia de rehabilitación que restablezca su confianza y seguridad.

Si un perro o gato ha sufrido episodios de violencia, lo mejor que puedes hacer es darle un hogar lleno de amor. ¡No se arrepentirá!