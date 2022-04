Los animales de compañía ganan espacio dentro de los núcleos familiares y es más frecuente que estén presentes en todo lugar y momento. Igual que los demás miembros de la familia, hoy se trasladan perros, gatos y otras especies en distintos vehículos con mayor naturalidad y frecuencia que antes.

La movilidad de las mascotas, igual que todo lo que se relaciona con su cuidado, implica seguir medidas y asumir responsabilidades en beneficio de su propia seguridad. En el caso de los traslados en automóviles, por ley, existen algunas obligaciones que hay que cumplir.

Cuidados al viajar con mascotas

Además de las medidas básicas que hay que seguir por ley, desde 123Seguro recomendamos otras acciones que puedes llevar a la práctica antes, durante y después de viajar con Su animal de compañía.

Una de ellas es nunca los llevarlos en el asiento del copiloto y mantenerlos en el asiento de atrás bien sujetado. En el caso de gatos y otros animales sensibles lo mejor es llevarlos en una transportadora que sea ampliamente resistente.

Además, asegúrese de que su mascota esté lo suficientemente hidratada y lleve siempre con usted un poco de agua y alimento, sobre todo cuando se trata de viajes largos.

Garantice que su mascota se manga sujeta a una correa u otros aditamento y en cuanto a su ingesta de alimentos, debe dejar pasar un rato entre la última comida del animal y el comienzo del viaje. Con ello evitará náuseas, mareos y otros malestares.

Asimismo, trate de que el perro realice sus necesidades antes del viaje, pero si es imposible, asegúrase de poder parar cuando el perro avise de su urgencia fisiológica.

No ponga objetos junto al animal, en algún frenón podrían lastimarlo y nunca lo deje solo adentro del auto, ni con los vidrios abajo ni arriba. Un golpe de calor podría hacerles daño y las ventanillas abajo podrían ser un riesgo para otras personas.

No conduzca muy rápido, evite baches, no haga movimientos bruscos y procure no hacer cosas que puedan poner nervioso a su amigo, háganse todos el viaje placentero.

La alegría de tener una mascota también significa retos que se extienden a tu vehículo cuando decides llevarla contigo. La compañía constante de un animal refuerzan lazos afectivos, mejora el estado de ánimo y hasta podría repercutir en una vida libre de estrés y saludable.

Lo que dicen las leyes

En Colombia, si bien las leyes en materia de tránsito y transporte no indican reglas específicas, sí existe precedente legal para permitir constitucionalmente su traslado en autos particulares y el transporte público a partir de 2011.

El Ministerio de Transporte recomienda que el conductor porte su licencia de manejo, así como el carné que demuestre que la mascota tiene actualizadas su dosis de vacunas. También se pide contar con bozales, contenedores y correas al interior del vehículo.

En Buenos Aires, por ejemplo, la ley 13.637 menciona que “ningún conductor podrá llevar animales en el asiento delantero, estos deberán ser transportados en el asiento trasero y atados con correas de modo tal que no puedan saltar al asiento delantero”. Por su parte, la ley 2.148 de Tránsito de la Ciudad indica la prohibición de “transportar animales sueltos”.

En el caso de Brasil, las reglas son muy similares a los documentos solicitados con el CVI (Certificado Veterinario Internacional) y el Pasaporte para el Tránsito de Perros y Gatos, además de los papeles del conductor.

En algunos países como España, que cuentan con registros y censos de mascotas más completos, es necesario contar con chip de identificación y expedir un pasaporte para Animales Domésticos en caso de querer transportar al animal de compañía por el resto de la Unión Europea.

Se trata de medidas pensadas para garantizar la seguridad tanto de los animales como de los conductores, los demás pasajeros, peatones y el resto de los vehículos. Aún cuando se trate de un tema tan importante como cotizar una póliza de seguro para automotriz, no todos los automovilistas conocen acerca de esta normatividad.

La seguridad de las mascotas tanto en casa como en los traslados nace de tener conciencia de la enorme responsabilidad que conlleva contar con un animal de compañía, sobre todo en un estilo de vida y mercado que están muy extendidos y que cobran cada vez mayor relevancia.

Según el reporte de Euromonitor Internacional, en 2021 la industria de las mascotas reportó un crecimiento de hasta 6% en América Latina y para 2022 prevé ventas hasta por 2 mil millones de dólares. El mismo estudio revela que los cuatro países que mayor aumento muestran son Brasil, México, Chile y Colombia, con un crecimiento anual de 13%.