$!Este refugio de animales necesita alimento para perros y gatos en Bucaramanga

La idea de Carmen Mutis siempre ha sido cuidar y mantener en muy buena condiciones los perros y gatos que tiene en el refugio. Sin embargo a causa de una enfermedad que la aqueja, sus gastos se han incrementado y se ha hecho cada vez más difícil la manutención de las mascotas.

Además del cuidado, el refugio 'La Manada Mutis' tiene 180 animales, 31 perros y 149 gatos, disponibles para adopción.

“Les pedimos a las personas que adopten animalitos, y que adopten también perros y gatos adultos, ellos también merecen un hogar, incluso son más agradecidos porque han tenido que sufrir duras y difíciles condiciones, es un acto de amor y solidaridad regalarles un hogar a estos animales”, dijo Carmen Mútis, propietaria del Refugio La Manada Mutis.

Carmen también le contó a Vanguardia que últimamente las adopciones se han hecho menos recurrentes, y que ha tenido casos en los que después de un tiempo de adoptados los cachorros, debe volver a rescatarlos por las condiciones deplorables en que los tienen.

Tratando de controlar estas condiciones, la mujer ha dispuesto algunos requisitos para completar el proceso de adopción en el refugio.

Además, mientras logra ubicar en hogares amables a los animales, Carmen necesita de los buenos corazones de aquellos amantes de las mascotas para que contribuyan con los gastos de su cuidado.

“La Manada Mutis, quedará muy agradecida con cualquier donación que deseen hacernos, porque es muy difícil mantener los animales en buenas condiciones. Solicito amablemente a las personas que quieran ayudarnos con alimento principalmente, para poder mantener bien nutridos a los gatos y perros que viven en el refugio. Últimamente he tenido que bajarles las raciones de comida, o rendirles las croquetas con sopa, cosa que me parte el corazón, porque sé que ellos no quedan llenos”, expresó Carmen Mútis.