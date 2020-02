En 2019, Dinning también contribuyó en 8 de los 10 videos más vistos de “videos para gatos” junto a otros populares canales como TV Bini, Best Cats Channel y Handsome Nature.

Además, en estos videos los contenidos más populares se dividen en dos grandes ejes: los videos grabados en vivo desde la perspectiva del gato acechando a otros animales, como ardillas o pájaros. Y en segundo lugar, videos de juegos animados hechos especialmente para gatos, con ratones, peces y otros objetos que cruzan rápidamente por toda la pantalla para no ser atrapados.

Los perros buscan desestresarse con los videos

Los “videos para gatos” incrementaron un 41% su visualización entre 2018 y 2019, mientras que los videos con la frase “videos para perros” en su título crecieron un 65% en el mismo período. ¿Por qué? Los dueños de perros usan YouTube para abordar sus necesidades caninas, principalmente en relación con el manejo del estrés, ansiedad por separación y relajación.

Ese mismo año, el contenido relacionado a “música para perros” alcanzó un nuevo récord con más de 7.500 videos subidos a la plataforma, un crecimiento del 365% desde el año anterior. Algunos canales que dominaron esta pequeña comunidad fueron Relax My Dog, PetTunes, y Calm Your Dog.

Estos contenidos tienen un aumento significativo de audiencia en momentos como fin de año, por los fuegos artificiales. De hecho, las vistas diarias de estos videos se triplican durante la víspera de año nuevo en comparación al día anterior.

Dentro del mundo de la música para las mascotas en YouTube se destaca el canal Relax My Dog, que fue fundado por dos músicos que intentaban brindar consuelo a su perro. Los creadores de contenido de este canal, se expandieron hacia nuevos materiales: Relax My Cat y Relaxing Records - Study Music for Concentration.

Para entretener o tranquilizar y relajar a sus gatos y perros, las personas de todo el mundo recurren a los videos online de YouTube. Así, en los últimos años se generó una tendencia que crece sin fronteras: un nuevo género de contenido para las mascotas que permite a sus dueños darles mayor bienestar.