En el Canal RCN no pueden estar más felices. Desde el pasado 9 de julio de 2011, no habían logrado el primer lugar de rating en sábado, en ese entonces, con el programa concurso ‘Duro contra el muro’.

Esta vez lo logró con el estreno de la sexta temporada de MasterChef Celebrity, siendo el programa número uno del día en la televisión colombiana con 7.5 puntos de rating, seguido muy de cerca por Noticias Caracol con 7.3, pero logrando una buena distancia con su enfrentado, Sábados Felices, que llegó a 6.3.

Este reality show de cocina, que desde la temporada anterior RCN transmite en las noches de los fines de semana, también se posicionó como el programa más visto del pasado domingo, incluso aumentando su propio rating al llegar a 8.8. puntos.

La primera celebridad en ser eliminada fue la cantante de música popular Francy, quien no superó la prueba para preparar una cazuela de mariscos.

La artista hizo su mejor esfuerzo en su debut culinario pero los nervios la traicionaron y terminó siendo eliminada de esta nueva edición del exitoso programa.

Al final, Francy reconoció que la cocina no es su fuerte y los nervios le jugaron una mala pasada. “Cuando estoy parada en un escenario también me dan muchos nervios pero siempre salgo adelante, cantar es lo que sé hacer y también es mi pasión, pero aquí los nervios sí me ganaron”.

Lo que se evidenció fue la gran amistad que quedó entre la artista de música popular y los demás participantes de MasterChef, pues todos estuvieron posteando en sus redes diferentes imágenes con Francy y también una velada muy agradable que disfrutaron en la playa, donde la cantante les interpretó varias de sus canciones.