$!“Mentes que se desborden en creatividad, eso es lo que necesita el mundo”: Edwin Jaimes

Edwin Jaimes también tiene otros talentos ocultos como el canto y su destreza para tocar el violín, pues hizo parte del famoso grupo Éxodo.

“Mi papá necesitaba hacer fotos con los artistas y le dije que yo lo podía hacer, creía que lo podía hacer, pero no siempre lo lograba, me arriesgaba y me daba susto, pero poco a poco fui educando el ojo y perfeccionando el oficio”, recordó Edwin Jaimes.

No ha cumplido una década laborando de manera profesional, y ya ha dirigido 100 videos, ha trabajado con artistas de la talla de Alzate, Paola Jara, Ivanna, Jorge Celedón, Luisito Muñoz, Jhonny Rivera, Andy Rivera, Los Hermanos Medina, Los Dotores de la Carranga, Kari Castillo, Luis R. Conriquez, y por supuesto, su gran amigo Jessi Uribe, entre otros.

Es su trabajo con Uribe en el que lo ha puesto bajo la lupa de otros exponentes del género popular, y ha sido una gran ventana de exposición para su trabajo.