Pensando en el retiro, en 50 años de trabajo en las artes escénicas, María Cecilia Botero creía que ya lo había hecho todo, que no había nada más que la sorprendiera. Nada más alejado de la realidad.

Hace un tiempo le llegó la propuesta de un casting para hacer la voz de un personaje animado, “no decía que era para Disney y menos para una película inspirada en Colombia”, aseguró, pero lo rechazó de inmediato, al sentir que no era para ella.

Más de seis meses después, ya en medio de la pandemia y la serie de cuarentenas y con las producciones televisivas y cinematográficas paralizadas, le volvieron a proponer el personaje. “Si luego de tanto tiempo no encontraron a la actriz, y me lo vuelven a proponer, es que es para mí”, así que aceptó, hizo la prueba y de inmediato le dijeron que el papel de la Abuela Madrigal era suyo, tanto en inglés como en español. Confiesa que entró en pánico, sentía que su inglés estaba bastante oxidado, pero era solo falta de práctica, y rápidamente logró el ritmo necesario para asumir el reto y darle vida a este personaje clave en la historia de ‘Encanto’, que el 25 de noviembre estará en las salas de cine del país.

¿Cómo ha sido la experiencia al interpretar a la abuela Madrigal en esta película animada de Disney?

Todo ha sido una experiencia inesperada para mí, maravillosa, pero que no creí que podría vivir a estas alturas de mi carrera, todo es como caído del cielo. Cuando digo todo, es todo, desde conocer los guiones, hasta hablar con los directores vía videollamada gracias a la pandemia. Ha sido un verdadero regalo tras 50 años de vida artística.

¿Qué fue lo más difícil de todo el proceso de realizar la voz de la abuela, tanto en español como en inglés?

Creo que el realizar un personaje sin conocerlo, porque no te dan muchos elementos, paso a paso te van diciendo, dando claves y te debes dejar guiar, hasta que lo ves armado y todo cobra sentido, pero no deja de ser difícil.

Es una forma muy celosa de trabajar las cosas y debe tener su porqué. A la vez, es chévere, fue entretenido y retador explorar estas formas de trabajo que para mí eran completamente nuevas.

¿Cómo fue construir el personaje con esas maneras de trabajo tan particulares?

Fue difícil entender a esta abuela con esta forma de trabajo, pero además, mi personaje no es la típica abuela de las historias de Disney, de hecho, creo que ni la protagonista es la típica princesa de Disney, y la película tiene cosas muy interesantes en ese sentido.

Esta es una abuela chévere, berraca, de armas tomar, pero con corazón. Es un personaje con muchos matices, lo cual, para un actor es una maravilla.

¿Ella es la cabeza de la familia, como ocurre en muchas familias de un país como Colombia?

Exactamente, somos un país en el cual estamos acostumbrados a ver a la mujer como cabeza de familia, por muchos motivos que bien conocemos todos. Creo que la película exalta muy bien esa situación que viven muchas mujeres en Colombia y no se les ha dado ese reconocimiento.

¿Incluso es su propio caso?

Si, yo quedé viuda y mi hijo era muy pequeño, por lo que me tocó ver cómo seguir adelante y creo que eso las colombianas lo llevamos dentro, casi en el ADN, y esta abuela es así. Pierde a su marido, se queda con sus tres bebés y está decidida a sacar adelante a su familia y la comunidad que termina conformando en ‘Encanto’.

¿Qué tan difícil es actuar con la voz para un proyecto animado?

Muy difícil, porque en la primera parte yo ni siquiera sabía cómo era, porque apenas la estaban dibujando, así que me tocó todo a través de la imaginación, pero hay herramientas que los actores tenemos que salen naturalmente.

A través de los textos que nos iban dando a diario me fui armando una idea de cómo era mi personaje para poder interpretarlo de la mejor manera, porque uno pone la voz, pero en realidad está poniendo todo, no se trabaja solo con la voz, lo hacemos con los movimientos, los gestos, que así no se vea, se siente lo que la voz trae.

Aunque no es una producción colombiana, está inspirada en Colombia y con mucho talento nacional, ¿qué significa eso para la historia del cine colombiano?

Es interesante eso, porque aunque la película no es colombiana, está inspirada en Colombia, y ellos desde afuera nos están mostrando toda la riqueza que tenemos, que hasta cine podríamos hacer con ella.

Mucha gente no va a ver cine colombiano porque le parece malo o no le gustan las temáticas, pero espero que vean ‘Encanto’ también con la mirada del potencial que tenemos como país.

En cuanto a los que hacen cine en el país, también la vean como un empujoncito para que vean todo lo que también tenemos por contar, porque hay mucho por hacer. Cada personaje de esta película puede ser una fuerte historia colombiana.

¿Qué le ha dicho su hijo, quien es director de cine y televisión?

Él está todo orgulloso de su mamá (risas). Muy emocionado, me dice que me lo merezco en el final de mi carrera, porque yo hace rato vengo diciendo que me quiero retirar, pero me llega esto tan chévere y realmente no sé si me quiero retirar pronto, pero llevo 50 años, así que si esto es lo último, sería un cierre con broche de oro.