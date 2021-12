“Mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar”: Vicente Fernández

“Mi única regla al presentarme, era que no me pusieran límite de tiempo”, solía decir don Vicente, petición que complementaba en el escenario cada vez que aseguraba que “mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar”, logrando la euforia de las miles de personas que lo acompañaban en cada uno de sus conciertos.

Y fue en septiembre de 2012 cuando Bucaramanga recibió por última vez a ‘El Rey’, el gran ‘Charro de Huentitán’ que ese 15 de septiembre dejó su alma en el escenario del estadio Alfonso López. Cerca de 25 mil personas lo acompañamos esa noche en la que interpretó gran parte de su repertorio musical que construyó durante más de seis décadas en las que recorrió el mundo como artista.

Sin embargo, esa última visita de don Vicente a nuestra ciudad, para mí fue más que un concierto, pues tuve la gran oportunidad de conocerlo de una manera más personal. Historia que les contaré, no por presumir, sino porque quiero que ustedes, al igual que yo, conozcan una pequeña parte del gran ser humano que fue Vicente Fernández.

Para ese año (2012) don Vicente tenía 72 años, y había tenido una amistad de más de 30 años con mi tío Efraín Ramírez, lazo que nos permitió, a tan solo un grupo familiar de siete personas, entrar a saludarlo a su habitación, una suite del Hotel Dann Carlton.

Nos habían dicho que el encuentro no podía durar más de 15 minutos, sin embargo, don Vicente conversó con nosotros por más de dos horas.

Llegando a su habitación recibimos la primera gran sorpresa de ese encuentro, fue él mismo quien nos abrió la puerta y le brindó un gran abrazo a mi tío, su amigo, quien 30 años atrás lo había esperado con una gran cabalgata en su primera visita a Bucaramanga en 1984 y que desde ese momento, ‘Chente’ lo apodaba ‘compadre Efraín’.

El abrazo de don Vicente se extendió a toda la familia. Nos recibió como si a nosotros también nos hubiera conocido de toda la vida. Vestido con un jean y una camiseta azul, muy distante de aquella imagen que todos guardamos de él en el escenario con sus imponentes trajes perfectos de ‘Charro’, en aquella suite, don Vicente era un hombre normal.

Nos pasó a la sala y pidió que nos presentáramos, yo en realidad temblaba, y supongo, que mi madre, al igual que mis primos, también lo hacían. Pero él se encargó con su sonrisa sincera de calmar nuestra ansiedad.

Nos comentó que estaba muy feliz de haber incluido a Bucaramanga en esa que era su gira de despedida. Dijo que esta ciudad lo hacía sentir en casa y sentía el gran cariño del público.

Además, recordaba con precisión, el primer encuentro que tuvo con mi tío, y nos contó por qué y cómo se hicieron amigos. “El compadre me esperó en el aeropuerto con una cabalgata y fue un gesto muy bonito, no lo esperaba, ese día no pude montar a caballo porque venía en sudadera, pero en otra oportunidad que vine a esta ciudad sí monté a caballo, estuvimos en la finca cerca al aeropuerto y compartimos un rato muy agradable”, relató don Vicente ante la mirada impactada de mis primos y la mía, pues mi mamá y mi tío sí habían disfrutado de ese gran momento.

Después nos habló un poco de su familia y dijo que estaban todos muy bien y precisamente, para disfrutar de ellos, era que se retiraba de los escenarios. Ya había dividido por varias décadas su corazón entre el público y su familia.

Nos permitió tomarnos todas las fotos que queríamos con él, fue amable, extremadamente amable, le dijo a mi primo, quien llevaba un sombrero, que si le podía hacer un dibujo en él, petición que nos llenó de emoción. Se tomó el tiempo para dibujarle un caballo en el sombrero y mientras dibujaba nos contaba que era uno de sus hobbies y que también pintaba sobre huevos, todo un arte que hacía con gran destreza pese a su edad.

Don Vicente hablaba con la serenidad que dan los años. En él, no sentí ni la más mínima gota de ínfulas de grandeza, por el contrario, su humildad, sencillez y tranquilidad me dejaron absolutamente sorprendida.

Don Vicente era una estrella mundial, un ídolo, y hoy una leyenda, que solía decir “siempre he tratado de darme a conocer desde lo más importante, el corazón, y desde ahí siempre les cantaré”. Y fue desde ahí donde lo conocí esa tarde, desde su corazón, un encuentro que quedó tatuado en mi alma y que atesoro, no por haber conocido una leyenda, sino porque a través de él entendí el significado de lo que es ser un verdadero artista.

“Un artista se vuelve ídolo cuando entrega su talento a quien le pertenece, el público”: Vicente Fernández.