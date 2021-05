Natti Natasha y su prometido, Raphy Pina, confirmaron su amor y anunciaron su compromiso a primeros de año. Después, en la entrega de Premios Lo Nuestro 2021, la bella cantante dominicana dejó al mundo en shock con el fabuloso anuncio de su primer embarazo. Ahora, la feliz pareja compartió las primeras imágenes de su bebita en las redes.

Un embarazo muy deseado, ya que tras recibir el diagnóstico de que nunca podría tener un bebé, Natti Natasha hizo hasta lo imposible por conseguir hacer su más grande sueño realidad: ser mamá.

“Tú no puedes tener hijos”, le había dicho su doctor. “Me dio depresión, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie”, confesó a People en español.

“Me sentí como un fracaso total como mujer”. Pero al final lo consiguió y compartió la primera foto de su milagro. “Les presento el sueño más grande que puede recibir una mujer”, escribió bajo la primera foto oficial de la recién nacida. Así se expresó figuradamente la bebé por boca de sus papás en su propia cuenta de Instagram, que ya cuenta con cerca de 800 mil seguidores, una cifra impactante en un tiempo record.

“Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez . Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami . Pesé 6.8 Lb con 20 “ y fui parto natural. Mis padres me dicen que tengo muchos tíos que me adoran”, refiriéndose a los fans de sus papas, “y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño”, y añadieron los hashtags #Teampinatti y #Vidaisabelle.

¡Bienvenida al mundo, Vida!