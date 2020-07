Nicki Minaj anuncia que está embarazada de su primer hijo

Nicki Minaj está embarazada. La rapera trinitense anunció la noticia en Instagram, donde ha compartido una sesión de fotografías en las que posa enseñando la barriga.

“Amor. Matrimonio. Cochecito de bebé. Rebosante de emoción y gratitud. Gracias a todos por los buenos deseos”, ha escrito la cantante de 37 años en la red social, donde ha recibido una oleada de felicitaciones.

La artista se retiró durante un tiempo de la música con la intención de ser madre. “He decidido retirarme y tener mi familia”, dijo. Y lo ha cumplido a rajatabla: en las imágenes que ha compartido luce una enorme barriga que indica que pronto podría dar a luz.

Minaj se casó en octubre del pasado año con Kenneth Petty después de un año de relación.

“Primero me tengo que casar y luego tendré un hijo, creo que estoy más cerca de que eso ocurra de lo que mucha gente pueda pensar. Me encantan los niños y no quiero posponer la maternidad por mucho más tiempo”, reveló por aquel entonces.