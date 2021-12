LO QUE VEREMOS EN 2022

¿Cómo es trabajar productos que se verán en plataformas pero también en la señal abierta del Canal Caracol?

En una opinión personal, cuando has trabajado en la televisión abierta, donde normalmente se deben trabajar productos de largo aliento, has adquirido la suficiente experiencia y habilidad, para interpretar no solo al público, también la dramaturgia. No hay nada más exigente que la televisión abierta.

Cuando tienes que realizar 100 o 120 capítulos que se tienen que emitir diariamente, logras unas habilidades con las cuales es mucho más sencillo enfrentar otro tipo de formatos y otro tipo de exigencias dramaturgias.

Cuando haces televisión abierta es más fácil acercarse a las plataformas, por la exigencia del volumen y de tener que trabajar diversos géneros, como las telenovelas que suelen tener acción, romance, suspenso, intriga. Se convierte en un contenedor de todos estos géneros, lo cual nos ha preparado muy bien para esta nueva realidad.

-La nueva tendencia es alimentar los dramatizados de historias de la vida real...

Hay una exigencia, en cualquier dramaturgia, de verosimilitud, de credibilidad. Cuando hablamos de historias reales, de una u otra forma, superas ese problema, porque cuando la gente sabe que se está hablando de un personaje de la vida real, de inmediato conecta y deja de cuestionar la verosimilitud.

Es evidente y siempre ha sido así, que la vida de celebridades, deportistas, próceres, íconos de la cultura popular, siempre genera cierta curiosidad en el público, porque siempre se conoce el lado de la vida pública de ellos, pero poco de la íntimidad de sus vidas personales.

El entretenimiento, y en este caso la televisión, hace eco del deseo de la gente de conocer más de ello. De un tiempo para acá siempre tenemos presente hacer este tipo de productos, relacionados con hechos o personajes de la vida real.

-¿Qué tan difícil es hacer una serie sobre un personaje como Vicente Fernández?

No sé si sea más difícil, pero sí es una gran responsabilidad. Es un ícono de la cultura latinoamericana, por lo que hicimos una larga y profunda investigación, con extensas charlas con él, porque nuestra primera fuente de trabajo fue el propio Vicente Fernández, con siete largas conversaciones para que nos contara detalles de su vida.

También contamos con muchas otras fuentes, y tratamos de hacer una historia que no traicionara el espíritu del personaje y que además sirviera de inspiración, porque la vida de Vicente es inspiradora, de superación, una vida altruista y aspiracional.

Debíamos prepararnos muy bien, muy sólidos, para hacer un producto que no solo va a inspirar, sino que no traicionará al personaje.

-El próximo año le apuestan a dos series históricas...

Nos ha ido muy bien con las series históricas, como ‘La esclava blanca’ y ‘Bolívar’. Es un género que nos gusta, que sabemos hacer muy bien, que internacionalmente nos funciona muy bien, por lo que las seguiremos haciendo por un buen tiempo.

-La próxima semana se estrena la sexta película de la saga cinematográfica ‘El Paseo’...

Tenemos uno de los paseos más sólidos que hemos hecho hasta el momento. Creo que la presencia de actores como Amparo Grisales y John Alex Toro, junto a un elenco fabuloso, augura que nos irá muy bien, porque está muy divertida para ver a nuestra gran Amparo asumiendo por primera vez el rol de abuela, haciendo un gran trabajo.

-¿Por qué es tan exitoso ‘El Paseo’?

Es poder contar, de manera divertida, experiencias que todos, de una u otra manera, hemos tenido en la vida. La condición de la emoción, siempre tiene que ver con la identificación, que el público pueda encontrar algo con lo cual identificarse. Cuando se logra esa conexión surge esa emoción, y la gente que consume entretenimiento está buscando emociones.

-En cine, ¿Qué viene para el próximo año?

Para enero, el 27, estrenamos la película ‘Un rabón con corazón’. Una comedia romántica protagonizada por Lina Tejeiro, que hicimos en plena época de pandemia pero que nos quedó muy bien, con un elenco maravilloso.