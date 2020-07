Olga Tañón dice: “Por favor, ¡no canten!” a los actores que deciden ser cantantes

Es una de las mejores voces de Latinoamérica, quizás por eso y por su amor y respeto al público, ha compartido un video en redes tan cómico como serio a la vez. En él, Olga Tañón pide un favor a todos aquellos actores o actrices que deciden dar el salto a la música.

“Aviso urgente para todos los actores, actrices y todo tipo de persona que no afine, por favor no canten, ¿ok? Que la pandemia ya es suficiente. Le voy a decir una cosa, el que me dañe el oído a mi lo voy a a demandar”, dijo entre broma y seriedad en su Instagram.

¿A quién irá dirigida la indirecta? Se preguntan muchos. La mujer de fuego no hizo referencia a nadie en concreto, pero su mensaje no podía ser más clarito. De sobra es conocida esa vena cómica de esta boricua, una de las gargantas más aplaudidas y respetadas en el medio artístico, si de algo puede presumir, es de afinar siempre y regalarnos espectáculos maravillosos.