La cantante de música popular Paola Jara reveló que dio positivo para coronavirus.

Por medio de un comunicado, la intérprete de ‘Murió el amor’, confirmó que también se contagió por el virus. “Con mucha tristeza y lamentando no poder cumplir con algunos de mis compromisos de este inicio de año. Para todas las personas que están enfermas o pasando por una situación difícil, mis oraciones. Nos veremos pronto si Dios quiere”, escribió en la descripción de la publicación.

Según dijo en el comunicado, la artista comenzó a sentir algunos síntomas leves y por prevención, se tomó la prueba, que arrojó resultado positivo para COVID-19. “Siguiendo por los protocolos del gobierno y por la salud de todos debo aislarme hasta el 07 de enero, no sin antes decirle a todos mis seguidores y a todo el público que me entristece demasiado no poder compartir con ellos y que espero estar pronto con todos”.

De igual manera, John Ávila, mánager de la pareja del cantante Jessi Uribe, aclaró que la artista se encuentra bien de salud, pese a tener algunos síntomas como malestar y tos. “También, aprovecho para pedirles a todos una oración por los que estamos afectados y porque pronto cese esta pandemia para poder que el mundo siga su rumbo”, dijo Paola Jara en su comunicado.

Afortunadamente, su condición no requiere hospitalización, pero como medida de prevención, la artista debe mantenerse aislada durante toda esta semana.