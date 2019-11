Podemos recomenzar y transformar nuestra vida

Y dejando atrás el tema financiero, -que no es precisamente el enfoque que pretendo darle al tema espiritual de hoy-, lo que más me gusta de cualquier reinicio es que el verbo ‘recomenzar’ implica una revolución personal que nos permite despojarnos de toda esa basura que no nos deja crecer.

Inquietud: “Escuchaba eso de la famosa ‘crisis de los 40’ en nosotros los hombres y no le daba crédito a tal ‘cuento’. Pero ahora que los acabo de cumplir, experimento una inusual angustia. Hoy tengo una preocupación excesiva por eliminar las arrugas y aquellos kilos que ‘saltan a la vista’; es más, hasta me inscribí en un gimnasio, hago dietas y consumo vitaminas. ¡Jamás hice esas cosas de joven! Por otro lado, ahora casi todo el tiempo me la paso discutiendo con mi esposa, pues mi relación con ella se volvió tensa y también rutinaria en el sexo. Temo que esta crisis termine por destruir mi hogar y, al mismo tiempo, he empezado a sentir que debo tomar decisiones drásticas. Me gustaría que me diera su punto de vista porque me siento muy mal. Le advierto que pese a las peleas con mi pareja, no quiero perder mi hogar. Amo a esa mujer. Le agradezco su atención”.