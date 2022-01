‘Para atrás ni para coger impulso’, solía insistir el cantante español Raphael de forma vehemente. Así han sido necesarios 60 años de carrera para convencerlo de hacer repaso y sintetizarlo en un ambicioso documental de la plataforma Movistar+, que se estrena a la par que una exposición que lo muestra, dice, “como uno es, sin disimular nada”.

“No tengo que inventarme ninguna película, porque mi vida lo es desde que empezó”, Aseguró Raphael en la presentación en Madrid de ambos proyectos, el primero de los cuales, “Raphaelismo”, consistente en cuatro episodios, podrá disfrutarse a partir de este jueves en televisión.

Tras el documental de Lola Flores, Movistar+ ha definido esta producción creada y dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, de Dadá Films & Entertainment, como “el documental definitivo de un artista pionero en la música moderna en español durante 60 años en los que nadie ha pisado como él los escenarios”.

Para llevarlo a cabo, hubo que vencer antes una máxima vital llevada al extremo por el cantante: “Para atrás ni para coger impulso”.

“Es algo malo, porque no me deja disfrutar del éxito. Puedo estar en el escenario con todo el mundo en pie y ya estar pensando en mañana. Eso es muy cruel, porque no me lo paso bien. Yo quisiera un día salir del escenario llorando de alegría, pero no puedo, siempre le saco punta a todo, pero eso ha hecho que cada vez sea mejor”, ha confesado.

Fueron muchas las ofertas que le hicieron en el pasado para llevar su vida a otros formatos. “Y yo decía: ¡Si lo interesante es verme en el escenario! Pero el tiempo todo lo cura y llego un momento en el que entendí que era la hora”, ha explicado sobre las razones que le llevaron a decir “sí” al documental de su vida.