Residente borra fuerte video en contra de J Balvin

El músico puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, ha criticado duramente la llamada al boicot de la próxima edición de los Latin Grammy realizada por J Balvin, a causa de lo que este considera un menosprecio de los organizadores a los músicos de urbano latino.

“Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando Jose?”, replica el célebre exintegrante de Calle 13 a su colega colombiano.

A este le acusa de no haber hecho ese llamamiento cuando en la edición pasada obtuvo 13 nominaciones. “Ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”, le recrimina.

Sin embargo, la parte más fuerte fue cuando comparó la música del colombiano con un ‘carrito de hot dog’.

“Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”, continúa.

El vídeo de la respuesta, que ya ha sido borrado del perfil de Instagram de Residente, circula aún por redes gracias a los usuarios que hicieron captura del mismo y que, antes de ser retirado, sumaba ya más de un millón de visualizaciones.

Por su parte, J Balvin se limitó a contestarle “Respeto tu opinión”.