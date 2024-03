Enfermedades urológicas después de los 50 años

Con el paso de los años las enfermedades urológicas comienzan a manifestarse en hombres y mujeres, esté alerta a los síntomas.

Después de los 50 los hombres pueden presentar condiciones de salud que afectan sustancialmente su calidad de vida, pues a partir de esta edad están expuestos a desarrollar cierto tipo de enfermedades, sobre todo aquellas patologías urológicas como vejiga hiperactiva, hiperplasia prostática benigna y disfunción eréctil, entre otras.

La incontinencia urinaria y otras alteraciones relacionadas pueden presentarse en hombres y mujeres sin importar la edad. Según el urólogo de CLC, Humberto Chiang, la incontinencia urinaria es una de las principales razones por las que las mujeres consultan al urólogo, ya que significa un importante deterioro en la calidad de vida de las personas.

En las mujeres las enfermedades urológicas se dan pero con menor frecuencia que en los hombres. Sin embargo, entre las diferentes enfermedades urológicas que pueden afectar a la mujer están las infecciones urinarias, la incontinencia y los prolapsos genitales que son percibidos por la mujer como una sensación de “bulto” en sus genitales externos. Esta sensación de ocupación puede ocasionar molestias locales, dificultad para micción y dificultad para el correcto vaciado vesical con posibles infecciones urinarias recurrentes.

Así mismo, la cistitis aguda tiene una elevada incidencia en la mujer. En el caso de infecciones recurrentes se debe realizar un estudio para descartar posibles patologías causales que tengan un tratamiento específico. Actualmente se disponen de pautas de tratamiento eficaces como la modificación de hábitos higiénico-dietéticos, profilaxis con antisépticos urinarios a bajas dosis, vacunas, entre otros. Conozca estas enfermedades para que pueda dectarlas a tiempo.

Problemas urológicos en las mujeres

En general, el sexo femenino tiene menos probabilidades de sufrir patologías malignas urológicas. La mayor parte de la llamada 'urología femenina' se refiere a enfermedades que no amenazan la vida, sino más bien la calidad de vida. La mujer está gravemente limitada en su actividad social, física y sexual, por la pérdida de orina involuntaria en los cuadros de incontinencia urinaria. Esto daña a la mujer en lo personal. Solamente la incontinencia urinaria afecta a un 30% de la población femenina adulta.





Vejiga hiperactiva

La vejiga hiperactiva consiste en una condición médica en la cual la función de almacenamiento de la vejiga no actúa regularmente, lo que genera urgencia de orinar, frecuencia urinaria aumentada e incluso pérdida involuntaria de orina (incontinencia). Este síndrome se presenta debido a que los músculos de la vejiga se contraen involuntariamente por lo que se envían señales equivocadas al cerebro y se genera una necesidad de orinar sin que realmente la vejiga esté llena.



¿Cuáles son los síntomas?



Según la Sociedad Internacional de Continencia- ICS, los síntomas de esta enfermedad pueden definirse de tres maneras.



Urgencia: Deseo inesperado de orinar que no se puede posponer.



Frecuencia urinaria: Alrededor de siete episodios de micción durante el día son considerados como una frecuencia urinaria normal. Sin embargo, este número puede ser variable teniendo en cuenta las horas de sueño e ingesta de líquidos.



Nocturia: Interrupción repentina del sueño una o más veces por la necesidad de orinar.



¿Qué tan frecuente es este síndrome?



De acuerdo con estudios sobre la prevalencia de la vejiga hiperactiva, de cada 10 pacientes con este síndrome solo el 28 por ciento son diagnosticados y de ellos solo el 16 por ciento recibe tratamiento.



Según el urólogo Luis Eduardo Cavelier, “aunque para algunas personas resulte difícil discutir este tema con el especialista, es importante que lo haga si los síntomas alteran sus actividades sociales, laborales y personales. La vejiga hiperactiva no es lo mismo que incontinencia urinaria, aunque la incontinencia puede ser uno de los síntomas”.



¿Cómo puede tratarse?



La vejiga hiperactiva puede afectar la calidad de vida del paciente de manera importante, por lo que es fundamental que esté siempre asesorado por un médico especialista, con el fin de controlar el estado de la enfermedad y así mismo elegir las mejores alternativas terapéuticas.





Hiperplasia prostática benigna

Es una de las patologías más comunes en los hombres mayores de 50 años, que se caracteriza por el agrandamiento de la glándula prostática. Solo se presenta en cerca de un 10% por ciento en edades entre los 25 a 30 años, mientras que en hombres de 60 años existe una prevalencia del 50% y un 90% en personas de 85 años.



¿Cómo se puede identificar?



Aunque los síntomas de esta enfermedad son inespecíficos y menos de la mitad de los hombres presentan señales de alerta, en algunos casos se puede presentar:



· Goteo al final de la micción



· Incapacidad para orinar



· Incontinencia



· Necesidad de orinar dos o más veces por noche



· Micción dolorosa u orina con sangre



· Dificultad para comenzar a orinar



· Urgencia urinaria fuerte y repentina



¿Qué complicaciones presenta?



La hiperplasia prostática benigna puede desarrollar ciertas complicaciones que afectan la calidad de vida de los pacientes como por ejemplo: retención urinaria, deterioro de la función renal, infecciones urinarias, cálculos renales, entre otras. Por esto es de vital importancia acudir al médico ante cualquier síntoma de alerta, con el fin de tener un diagnóstico temprano.



¿Cuál es el tratamiento?



De acuerdo con el doctor Cavelier, “al igual que el tratamiento para la vejiga hiperactiva, dependiendo de la gravedad de los síntomas y de la forma como afectan al paciente, el especialista elegirá la mejor terapia. Los cambios de estilo de vida, la vigilancia constante de la afección, los medicamentos y la cirugía, hacen parte del tratamiento de esta patología”.



Los medicamentos son una buena opción, pues ayudan a la relajación de los músculos del cuello de la vejiga y la próstata, en algunos casos reducen el tamaño de la glándula prostática, aumentan el flujo de orina y disminuyen los síntomas propios de la enfermedad, permitiendo una micción más fácil.





Disfunción eréctil

La disfunción eréctil es una patología frecuente que afecta notablemente la calidad de vida de los hombres. Su principal síntoma es la dificultad para lograr o mantener una erección. Dicha patología es más común a medida que se envejece.



¿Cuáles son los principales factores de riesgo?



La edad es el principal factor de riesgo, sin embargo algunas enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, patología cardiovascular, enfermedad neurológica y endocrinopatías también pueden causar esta afección. De igual manera traumas, cirugías pélvicas, medicamentos, tabaquismo, alcoholismo, toxicomanías y otros hábitos de vida, pueden inducir la disfunción eréctil.



¿Cuál es el mejor tratamiento para la disfunción eréctil?



Aunque existen tratamientos empíricos, siempre se debe acudir al especialista en urología, quién decidirá la mejor terapia para cada paciente.



Según la Sociedad Colombiana de Urología “es recomendable que el tratamiento se realice en tres etapas, en la primera línea de terapia se incluye la terapia oral. En la segunda línea se incluye la terapia intracavernosa (inyección en el tejido eréctil), y finalmente, en la tercera línea de terapia se incluye la cirugía arterial, la cirugía venosa y la colocación de implantes”.