La jardinería urbana está de moda, y no es de extrañar por qué. En una era donde la sostenibilidad y la salud son de gran importancia, cultivar los propios alimentos en casa es una opción cada vez más atractiva. Aquí presentamos las claves para mantener una huerta en el apartamento sin que se afecten las paredes y que no cueste mucho dinero.

Tenga en cuenta que no todas las plantas son adecuadas para el entorno interior. Si su objetivo es cultivar una huerta en el apartamento y que no le cueste mucho dinero, es fundamental seleccionar plantas que no requieran una gran cantidad de luz solar y que puedan crecer en espacios reducidos.

Hierbas como el cilantro, albahaca y menta, o vegetales como los tomates cherry y los rábanos, son excelentes opciones.

El espacio es un recurso limitado en un apartamento, por lo que elegir los contenedores y macetas adecuados es vital. Utiliza recipientes que tengan un buen drenaje para evitar la acumulación de agua. Si es posible, opte por macetas colgantes o estanterías que te permitan aprovechar el espacio vertical.

Aunque haya elegido plantas que no necesiten mucha luz solar, aún necesitarán algo de luz para crecer. Si tu apartamento no recibe suficiente luz natural, considera invertir en luces de crecimiento que puedan proporcionar la cantidad adecuada de luz. La colocación estratégica cerca de ventanas también puede ser de ayuda.

El riego adecuado es crucial, pero es fácil excederse cuando las plantas están en el interior. Un riego excesivo puede llevar a la pudrición de las raíces, mientras que un riego insuficiente puede deshidratar las plantas. Investigue las necesidades específicas de cada planta y considera el uso de un sistema de riego por goteo.

Además, asegúrese de alimentar sus plantas con los nutrientes necesarios, ya que la tierra en los contenedores puede agotarse rápidamente.

Mantener una huerta en el interior no significa que esté libre de plagas y enfermedades. La prevención es clave; así que inspeccione regularmente las plantas en busca de signos de infestación y actúa rápidamente si ves algo sospechoso.

Existen muchos insecticidas y fungicidas naturales disponibles que pueden ayudar sin recurrir a productos químicos dañinos.