$!¿Calienta alimentos en envases de plástico en su microondas? Así puede afectar su salud

El uso común y rutinario de calentar alimentos en envases de plástico en el microondas se ha convertido en una práctica cotidiana en muchas casas. Sin embargo, lo que muchos no saben es que esta acción puede tener consecuencias significativas para la salud. Expertos advierten sobre los riesgos y nos brindan algunas recomendaciones esenciales.

Los ftalatos y el bisfenol A (BPA) son químicos que se han asociado con una serie de problemas de salud, incluyendo problemas hormonales, enfermedades cardíacas y otros problemas de salud crónicos.

Uno de los errores más comunes es utilizar envases de plástico no aptos para el microondas. El plástico, al ser expuesto al calor, puede liberar sustancias químicas que, si son consumidas, pueden ser perjudiciales para la salud.

Ojo con el plástico

A esto, el nutricionista Pedro Sánchez añade: “No solo es cuestión de toxinas. Calentar alimentos en plástico puede alterar la composición y sabor de los mismos. Algunos nutrientes son sensibles al calor y al contacto con ciertos plásticos, lo que podría mermar los beneficios nutricionales de lo que consumimos”.

Por su parte, Sergio Valdés, especialista en toxicología alimentaria, señala: “El problema radica en la estructura química de ciertos plásticos. Bajo las condiciones de calor extremo, como las generadas por un microondas, los componentes químicos pueden migrar a los alimentos, lo que representa un riesgo potencial para la salud”.

Además, no todos los envases de plástico son iguales. Algunos están diseñados específicamente para ser seguros en el microondas, mientras que otros no lo son. Un problema adicional es que muchas personas asumen que cualquier recipiente de plástico es seguro para el microondas, cuando este no es el caso.

Para quienes deseen continuar utilizando envases de plástico en el microondas, es esencial buscar aquellos que estén etiquetados como “seguros para microondas” o “apto para microondas”. Estos envases están fabricados con plásticos que no liberan químicos dañinos cuando se calientan.