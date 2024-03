Cinco consejos para almacenar correctamente los alimentos

La consciencia de los colombianos sobre el impacto que tienen los procesos de producción de los alimentos en conjunto con el precio de estos y la necesidad de no desperdiciar son algunos factores que influyen en cuidar correctamente los alimentos cuando ingresan al hogar.

3. Use correctamente los compartimientos: Si bien en los últimos años se han logrados avances tecnológicos que permiten que los alimentos tengan la conservación y frescura ideal, cada espacio en la nevera está diseñado con una función en específico. Por ejemplo, las frutas y verduras necesitan una humedad adecuada, por eso, debe utilizar el compartimiento indicado para que no pierdan tan rápido su frescura. La puerta es la parte menos fría de la nevera, por lo que conviene colocar allí productos que no necesiten temperaturas muy bajas como la mantequilla o margarina, las salsas, las mermeladas, así como bebidas gaseosas y jugos.