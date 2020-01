“Ha sido un curso excelente en el cual he enriquecido mucho mis conocimientos, tanto teóricos como prácticos; he visto muchos equipos que no conocía. Es una experiencia que te permite practicar y realizar procedimientos en laboratorios experimentales antes de realizarlos con los pacientes, lo cual es de gran importancia para la práctica médica”.

“Es un curso bastante completo en el que uno puede revisar todos los temas de la oftalmología estando en tercer año. Es muy importante poder hacerlo como una actualización final antes de buscar un fellow. Me gustó mucho la parte de la cirugía en vivo, porque uno puede ver la tecnología que se tiene hoy en día, no solo para trasmitir la cirugía para quienes estamos haciendo el curso, sino para mostrar todos los equipos que se usan a diario en los quirófanos de la clínica”.

Lucía Gabriela Quintero Fernández, Panamá.

“El curso es muy completo, principalmente para aspirantes como yo, también para los que ya son residentes, porque abarca muchos temas que debemos conocer todos. Los expositores han estado excelentes, buen dominio de los temas, no se han extendido y se ha tocado lo principal. Es un curso extensivo, pero el tiempo se pasa rapidísimo porque el contenido es bastante atractivo y se puede llevar con facilidad. El módulo de cirugía en vivo me pareció una opción excelente, porque para personas que no hemos tenido la oportunidad de estar en cirugía, no es lo mismo leer la técnica que verlo en vivo; es una oportunidad que no todos los del curso la habíamos tenido antes”.