Conozca estos 10 datos sobre la Epoc y cómo es su tratamiento

1.

La EPOC es una enfermedad de alta prevalencia, especialmente entre las personas fumadoras. Incluso se estima que en el país 9 de cada 100 personas mayores de 40 años padece la enfermedad.

2.

En Colombia la EPOC y otras enfermedades crónicas de las vías inferiores provocan alrededor del 23% de las muertes por enfermedades no transmisibles, y fueron la segunda causa de mortalidad no fetal en 2019 y la cuarta en 2020 y 2021, luego del COVID-19 diagnosticado, infarto de miocardio no especificado y COVID-19 presuntivo.

3.

La EPOC es una enfermedad subdiagnosticada, mal diagnosticada y subtratada. Solo un tercio del total de pacientes tienen diagnóstico médico, mientras que los otros dos tercios padecen la enfermedad sin saberlo y sin recibir tratamiento.

4.

Los pacientes con EPOC tienen dificultad para respirar y mayores impedimentos para realizar actividad física, ya que los síntomas afectan su capacidad para moverse, desmejorando su calidad de vida.

5.

Un paciente que presenta síntomas como tos recurrente, congestión respiratoria, limitación para realizar labores domésticas y opresión en el pecho debe visitar al médico y contarle los signos que presenta. Esto ayudará a realizar un diagnóstico correcto y oportuno.

6.

La prueba para diagnosticar la EPOC es la espirometría, un método no doloroso que mide la función pulmonar. Durante la prueba, el paciente debe soplar en una pequeña máquina llamada espirómetro, que mide la cantidad de aire que pueden retener los pulmones y la velocidad con la que se saca el aire de ellos. Este examen puede detectar la EPOC incluso antes de tener síntomas de la enfermedad.

7.

De igual forma, a la hora del diagnóstico es clave ver al médico como un aliado y no tener vergüenza en contarle el número de cigarrillos diarios y los síntomas respiratorios. Esta información le permitirá al especialista tomar decisiones acertadas y dar el tratamiento adecuado para el control de la enfermedad.

8.

El tratamiento más eficaz y menos costoso para los fumadores que viven con EPOC es, precisamente, dejar de fumar, ya que retrasa la evolución de la enfermedad y reduce la mortalidad.

9.

Además, siempre que el médico lo considere necesario, es recomendable el uso de inhaladores o medicamentos de control. Son tratamientos que mejoran los síntomas y controlan las exacerbaciones, lo cual disminuye las hospitalizaciones y la mortalidad de esta enfermedad.

10.

El pasado diciembre, el Ministerio de Salud y Protección Social actualizó el Plan de Beneficios en Salud con el objetivo de incluir estas terapias para el control de EPOC a fin de que quienes las requieran accedan a través del sistema de seguridad social. Hoy, los médicos del país tienen más y mejores herramientas para atender a los pacientes, que podrán acceder a soluciones que pueden mejorar su calidad de vida de manera importante.