Donación de órganos: la realidad en Colombia y los mitos en ‘Pálpito’

Una conmovedora historia le está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales y sensibiliza sobre un acto que brinda una segunda oportunidad de vida, pero es poco considerado por los mitos que lo rodean: la donación de órganos.

El caso se registró en el estado de Aguascalientes, en México, donde días después de celebrar su fiesta de 15 años una adolescente fue diagnosticada con muerte cerebral. Lamentablemente, durante un enfrentamiento entre sicarios, fue víctima de una bala perdida.

Ante esta fatalidad, los padres de la menor tomaron la altruista decisión de donar sus órganos para salvar otras vidas.

En un video que circula en redes sociales se muestran varios momentos del quinceañero. Después, la adolescente aparece acostada en una camilla con el mismo vestido rojo que lució en esa ocasión. Familiares y personal del hospital la rodean y aplauden en ese, su último momento, para luego ingresarla a quirófano.

Gracias a la donación de su hígado, riñones y corneas, la adolescente con muerte encefálica benefició a cinco personas.

El panorama en Colombia

El trasplante de órganos es un tratamiento médico por medio del cual órganos, tejidos y células enfermas son reemplazados por las de un donante.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), durante 2022 Colombia logró llevar a trasplantes efectivos 882 receptores con órganos de donantes cadavéricos y 233 receptores con órganos de donantes vivos, para un total de 1.190 trasplantes.

3.663 colombianos esperaban por un órgano a corte de febrero de 2023.

Así, aunque el país continúa en una senda de recuperación que se ha dado durante los últimos tres años de la pandemia por COVID-19, aún no se alcanzan las cifras de 2019, cuando se realizaron en total 1.303 trasplantes.

A corte de febrero pasado, 3.663 colombianos esperaban por un órgano y de ese total, 3.328 necesitaban un riñón, que es el órgano más demandado en Colombia. Le siguen el corazón y el hígado.

Giovanni Rubiano García, director general del INS, instó a la sociedad a promover la donación altruista, “aunque por ley todos los colombianos somos donantes de órganos y tejidos, a menos que expresemos en vida lo contrario”, añadió.

Corazón, pulmones, hígado, riñones, intestino y páncreas son los órganos que pueden trasplantarse. En cuanto a tejidos: córneas, piel, huesos, médula ósea, vasos sanguíneos, válvulas cardiacas, entre otros.

¿Quiere ser donante?

Si quiere donar sus órganos, la mejor manera de asegurarse de que se respete su deseo es registrándose en la página del INS. Para ello, debe ser mayor de 18 años, pues en el caso de los menores de edad son los padres quienes luego del fallecimiento toman la decisión para la donación de órganos.

Previo al registro, cuéntele a sus familiares sobre esta decisión, para que sean ellos quienes respeten y hagan cumplir su voluntad luego del fallecimiento. Luego, diligencie el respectivo formulario y quedará registrado como donante en la Red de Donación y Trasplantes de Colombia.​

Mitos sobre la donación de órganos

La donación de órganos es tendencia gracias a la popularidad de la serie colombiana ‘Pálpito’, disponible en Netflix. No obstante, es preciso aclarar algunos mitos. Lea: 12 mitos sobre la donación de órganos en Colombia

1. Se está muy lejos en la lista de espera. Falso. Se confunde lista con fila. Una persona no puede afirmar que está cerca o lejos del primer lugar en la lista, dado que la probabilidad de recibir el trasplante no depende del orden de llegada a la lista de espera sino de qué tan compatible biológicamente resulte la persona que espera el órgano que proviene de un donante.

2. Se puede acceder a los datos personales de un donante. Falso. La lista de donantes tiene un manejo confidencial, de absoluta reserva y de interés solo para el médico tratante, a quien se le entregan datos anonimizados para evitar que paciente receptor y donante o familia del donante se conozcan entre sí.

3. Es peligroso estar en una lista como donante, pues puedo ser “víctima” de una red delincuencial dedicada al tráfico de órganos. Falso. Hacer parte de una lista (registro) de donantes no “expone” a la persona a ser víctima de robo de órganos. En Colombia, cualquier persona al momento de morir puede ser donante, a menos que en vida haya expresado oposición.

4. Un funeral con ataúd abierto no es una opción para las personas que han donado órganos o tejidos. Falso. El cuerpo del donante se viste para el entierro y se trata con cuidado y respeto, por lo que no hay signos visibles de donación.

5. Soy demasiado viejo para donar. Falso. No hay una edad límite definida para donar órganos. La decisión de usar los órganos se basa en criterios médicos estrictos, no en la edad. No se descalifique prematuramente.