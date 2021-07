La Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma – Funcolombiana, presenta el primer informe del año basado en una nueva encuesta realizada a 387 pacientes con cáncer, con corte al 24 de mayo de 2021, la cual brinda cifras importantes respecto a la oportunidad de acceso al diagnóstico y tratamiento de pacientes oncológicos en nuestro país, durante la pandemia.

El objetivo de la encuesta fue identificar y describir las principales barreras de acceso a los servicios de salud que enfrentan los pacientes con cáncer mayores de 18 años, durante la segunda y tercera ola de la pandemia por COVID-19. Adicionalmente, permite identificar la oportunidad en el diagnóstico de cáncer e inicio de tratamiento durante el año 2020 y da a conocer la percepción sobre la telemedicina y la oportunidad en el acceso a la vacunación de los pacientes oncológicos en Colombia.

Acceso a vacunación contra el COVID-19 en pacientes oncológicos

Este primer avance de la encuesta fue aplicado desde el 19 de abril hasta el 24 de mayo, periodo en el que el país se encontraba en etapa 2 de vacunación, incluyendo a pacientes mayores de 60 años, sin embargo, solo el 36% de los encuestados había sido vacunado a la fecha.

La percepción de la vacuna en los pacientes oncológicos es positiva en un 61%, reflejando confianza, tranquilidad y efectividad, mientras que un 32% se muestra indeciso y un 7% manifiesta incredulidad y escepticismo. La respuesta de reserva e inseguridad frente a la vacuna, sugiere la necesidad de una mayor educación a los pacientes sobre sus beneficios.

Acceso a servicios de salud y medicamentos

A pesar de los insistentes llamados para que los pacientes con cáncer no suspendieran su atención médica por cuenta de la pandemia, el 30% (115) de los encuestados tuvo que suspender o aplazar algún servicio relacionado con su tratamiento oncológico durante el año 2020, siendo lo más frecuente: Citas con especialista (46%), Aplicación/infusión de quimioterapia (38%), Programación de cirugías (20%) y Entrega de medicamentos (Incluye medicamentos para quimioterapia en sala de infusión) (19%).

Adicionalmente, el 78% de los pacientes que tuvo que aplazar o suspender algún servicio de salud, logró re agendar la totalidad de los servicios pendientes, y para retomarlos, solo el 37% de los pacientes expresó que había tenido atención preferencial en su EPS e IPS por ser paciente oncológico.

Para aquellos pacientes que diferencian los medicamentos MIPRES (Por fuera del plan de beneficios) y no MIPRES (Incluidos en plan de beneficios), se evidencia que los tiempos de entrega para MIPRES fueron de 5 días o menos para la mitad de los pacientes, mientras que para lo no MIPRES fue de 1 día. Los tiempos máximos reportados fueron de 109 días para MIPRES y de 61 para no MIPRES.

¿Qué pasó con el diagnóstico del cáncer durante el año 2020?

Del total de pacientes encuestados (387), el 37% afirmó haber recibido su diagnóstico durante el 2020, un año marcado por la pandemia. De estos, el 47% reportó demoras o barreras de acceso para su atención. Las causas predominantes fueron las relacionadas con la EPS con un 67%, las relacionadas con la IPS para el 48%, y las relacionadas con el aislamiento obligatorio por covid-19, para el 46% de los pacientes encuestados.

Ante la presentación de síntomas el 51% acudió a cita con medicina general (virtual o presencial) y el 23% al servicio de urgencias. Para el 50% de los pacientes los laboratorios e imágenes diagnósticas se tomaron en un tiempo de 15 días o menos y la biopsia en un tiempo de 20 días o menos.

Para el 50% de los pacientes el lapso entre la conciencia de los síntomas y la confirmación diagnóstica tomó 60 días (2 meses) o menos, con un rango entre 1 y 730 días. Si miramos estos tiempos diferencialmente por diagnósticos, buena parte de los pacientes hemato oncológicos ingresaron por el servicio de urgencias (62%), lo que hizo que su proceso de diagnóstico se surtiera más rápidamente de lo usual, tomando alrededor de 30 días.

En cáncer de mama, la mayoría de los pacientes (85%) acudió cita con medicina general o especialista y solo el 9% ingresó por el servicio de urgencias. El 50% de las pacientes tomó 79 días o menos para su confirmación diagnóstica, tiempos que son menores a los observados usualmente. En lo que tiene que ver con el inicio del tratamiento, el 50% de los pacientes diagnosticados durante el 2020, accedió en 30 días o menos, con rangos entre 1 y 420 días, lo que deja ver que algunos pacientes aún con la confirmación diagnóstica, no accedieron oportunamente al tratamiento.

Es importante precisar que durante el 2020 los servicios de oncología se descongestionaron porque los pacientes se quedaron en casa ante el temor al contagio por Covid-19, lo que puede explicar que los pocos pacientes que sí acudieron al servicio de salud, hayan encontrado mayor diligencia en sus procesos.

Los pacientes frente a la telemedicina

La emergencia sanitaria trajo consigo un fortalecimiento de la Telemedicina, siendo este un aspecto importante en términos de continuidad del seguimiento oncológico. El 69% de los pacientes había accedido a esta modalidad de atención (Consulta virtual o telefónica) para el seguimiento de su condición. El 61% refirió que la tele consulta fue menos efectiva que la consulta presencial, el 34% consideró que fue igual de efectiva y solo un 4% consideró que fue más efectiva. Esto evidencia la preferencia de los pacientes oncológicos por la consulta presencial, la cual sin duda genera mayor seguridad cuando se padece una condición como el cáncer.

Sobre la muestra

Entre el 19 de abril y el 24 de mayo la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma en cooperación con la Asociación AMESE - Apoyo a mujeres con enfermedades del seno de Bogotá, Fundación SENOSama de Bucaramanga y Fundación Salud Querida, llevaron a cabo una encuesta a 387 pacientes oncológicos: Cáncer de mama (64%), diagnósticos hemato oncológicos (29%) (Leucemia, Linfoma y Mieloma Múltiple) y otros diagnósticos oncológicos (7%). Siendo el 68.7% del régimen contributivo, el 25.3% del subsidiado. El 41.6% de Bogotá DC, el 29.7% de Santander, el 10.3% de Cundinamarca y el 18.4% otras regiones del país.