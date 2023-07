El Encuentro del Ser: cómo lograr un bienestar integral y duradero con el Método Jappymind

Muchas personas aspiran a tener una vida plena y satisfactoria, en la que se sientan bien consigo mismas y con los demás. Para ello, es necesario cuidar de nuestro bienestar integral, que comprende diferentes dimensiones de nuestra existencia, como la física, la emocional, la personal y la espiritual. Sin embargo, no siempre es fácil alcanzar este equilibrio holístico, sobre todo en un mundo que nos presenta muchos desafíos y dificultades. Según la OMS, el 5% de la población adulta en el mundo sufre de depresión; en Colombia, la situación es preocupante: se calcula que uno de cada cuatro colombianos padece de ansiedad, depresión o algún otro trastorno mental. Por eso, es importante adoptar un estilo de vida que nos ayude a mejorar nuestro bienestar integral y a disfrutar cada día.

Tatiana Parra, experta en bienestar y meditación empresarial, te invita a participar en “El Encuentro del Ser”, el evento más grande de Colombia sobre autocuidado y desarrollo personal. Allí podrás conocer el ‘Método Jappymind’, un programa de 8 semanas que te enseñará a crear el hábito de la meditación y a mejorar su calidad de vida. Además, descubrirás cinco estrategias efectivas para lograr un bienestar integral y duradero mediante hábitos positivos que te harán más consciente y pleno.

Entre los conferencistas invitados se encuentran el Dr. Carlos Jaramillo, Margarita Ortega, Alberto Linero, Daniela de Mari, María Paz Mateus, Carolina Novoa, Alexandra Nizhelskaya, la Dra. Sandra Mesa, Gaby Pérez Islas, Xiomara Xibillé, Camilo Russi, Teresa Salazar y Julien Leprêtre y el evento será presentado por hermanas y también autoras del Método Jappymind; Tatiana y Alejandra Parra, quienes en cada conferencia estarán compartiendo ejercicios, tips, consejos y algunas recomendaciones para poner en práctica la meditación en la vida diaria.

En cuanto al tema, Tatiana Parra recomienda practicar la meditación o la respiración para vivir en el presente: La meditación ayuda a estar más consciente de sí mismo y de su entorno. También reduce el estrés y mejora la salud mental y física. Según Tatiana Parra, en su libro ‘Método Jappymind’, meditar por 8 semanas cambia el cerebro para bien. Se vuelve más inteligente, empático, compasivo y tranquilo.

Segundo, elija una actividad física que le guste y hágala con regularidad: No necesita ir al gimnasio para hacer ejercicio. Puede divertirse y mover su cuerpo con otras opciones, como bailar, nadar, caminar o montar bicicleta. El ejercicio le hace bien a su cuerpo y a su mente. Le da más oxígeno al cerebro, le baja el estrés y la ansiedad, le mejora el sueño y le ayuda a socializar. También le alivia los dolores que no tienen causa clara. Julien Lepretre, un experto en osteopatía, dice en su libro ‘Moverse sin dolor’ que si no cambia sus hábitos, los dolores volverán.

Tercero, coma alimentos saludables para su cuerpo y su mente: Los alimentos ultraprocesados pueden dañar su salud mental y causar ansiedad, depresión y problemas cognitivos.