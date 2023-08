En TikTok dos jóvenes documentan sus procesos de abstinencia a la marihuana

Sus videos muestran qué es lo que hace diariamente, desde ir a su trabajo hasta terminar su día haciendo ejercicio. Asegura que la ansiedad es un constante sentimiento que embarga su cuerpo, pues el abstenerse a no caer en la tentación de fumar es demasiado fuerte.Confiesa que una noche esa sensación le pudo más que su fuerza de voluntad. Sin embargo, no se le cruza por la mente rendirse y está dispuesto a enfrentar esos momentos con la mejor actitud. Así lo muestra en sus videos.

“Yo no sé grabar por acá” expresa el joven en su segundo video de este proceso, pues aclara que no es influencer ni mucho menos se dedica a trabajar en las redes, pero tomó la valentía de arriesgarse a exponer la situación por la que atraviesa. Hoy suma alrededor de 11.000 seguidores.

La finalidad de estos dos jóvenes al exponer una realidad de la que pocas familias se atreven a hablar, es demostrar y motivar a que otras personas tomen sus consejos de no caer en las tentaciones de consumir algún tipo de droga.

Demostrar sus procesos de una manera cruda es reflejar en lo que se puede convertir el mundo de un joven que toma las decisiones equivocadas. “Así no voy a volver a estar, voy a luchar también para que muchos jóvenes no se metan en esa chim... yo no era un pelado malo, yo era juicioso”

Santiago y Jhon continúan documentando sus procesos individuales, acompañados de sus familias y el apoyo que sus nuevos seguidores les están demostrando.