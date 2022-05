El término EII es un concepto que agrupa dos enfermedades crónicas inflamatorias: colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Ambas se manifiestan de forma gastrointestinal a través de dolor abdominal recurrente, pérdida de peso y diarrea crónica. Estudios han demostrado que la EII también causa problemas articulares, de tejidos blandos, cutáneos, hepáticos, entre otros. Aunque las enfermedades inflamatorias no suelen ser mortales, estas son limitantes y comprometen la vida del paciente.

La enfermedad en Colombia

Una investigación publicada en 2020 documentó 42.647 casos de enfermedad inflamatoria intestinal en Colombia (entre 2012 y 2016). También se llegó a la conclusión de que se presentaron 86 casos por 100.000 habitantes y se estableció una prevalencia un poco mayor en las mujeres (58%).

Con relación a los grupos de edad, desde los 30 y 34 años aumenta de forma progresiva la prevalencia de la enfermedad (es decir, el número de pacientes con el diagnóstico). Pese a ello, la gran mayoría de los casos se encuentra en la población que tiene entre 70 y 74 años.

Si se hace una distinción entre los dos tipos de EII, el número de pacientes es mayor en la colitis ulcerativa. Mientras la colitis está presente en 113 personas por 100.000 habitantes, la enfermedad de Crohn se evidencia en 17 personas por 100.000 habitantes. A su vez, las mujeres son más afectadas que los hombres por estas enfermedades (57.9% y 57.7% de los casos en las dos enfermedades).

Las regiones con mayor cantidad de casos son Viejo Caldas (Caldas, Risaralda y Quindío) y Antioquia. Regiones que, por cierto, tienen un origen ancestral similar. Las regiones con menos casos son Orinoquía y Amazonía. Esto se atribuye a la densidad poblacional y al desarrollo urbano.

Causas y manifestaciones de la enfermedad

Hasta el momento no hay una causa identificada de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Se cree que es una mezcla de factores genéticos, inmunológicos y ambientales. Para los investigadores esta patología es genéticamente compleja pues no puede atribuirse a una causa unificada. La evidencia epidemiológica señala que es más frecuente en países desarrollados y de población caucásica. No obstante, una explicación de ello podría ser la dificultad de acceso a servicios de salud en los demás países.