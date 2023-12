El vinagre de manzana, un elemento arraigado en la medicina natural, se elabora a partir del jugo fermentado de manzanas trituradas, siendo reconocido por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos por su contenido de ácido acético y nutrientes como las vitaminas B y C.

Este producto, comúnmente utilizado en aderezos para ensaladas y en la cocina, ha ganado popularidad en la cultura popular por sus presuntas propiedades beneficiosas. Aunque se le atribuyen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas, así como la capacidad de mejorar la digestión debido a su contenido de pectina, la Biblioteca Nacional de Medicina subraya la necesidad de investigaciones científicas adicionales para respaldar estos efectos.

Según el portal Healthline, el vinagre de manzana ha sido incorporado en prácticas populares para perder peso, regular los niveles de colesterol y azúcar en la sangre, así como mejorar los síntomas de la diabetes. Se dice que su inclusión en una dieta saludable puede contribuir a la mejora de la condición de pacientes con diabetes tipo 2, ya que estudios en seres humanos han indicado que el vinagre puede mejorar la función de la insulina y reducir los niveles de azúcar en la sangre después de las comidas.

Un metanálisis que incluyó nueve estudios, titulado "The effect of apple cider vinegar on lipid profiles and glycemic parameters: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials", reveló que el consumo de vinagre de sidra de manzana disminuyó significativamente el colesterol total sérico, la glucosa plasmática en ayunas y las concentraciones de HbA1C en los participantes de las investigaciones.

En relación con las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte prematura a nivel mundial, el vinagre de manzana ha mostrado algunos beneficios en estudios, incluyendo la reducción de la presión arterial en ratas. Sin embargo, se enfatiza la necesidad de una mayor investigación en humanos para respaldar estos hallazgos. Un estudio observacional de la Universidad de Harvard sugiere que el consumo de aderezos para ensaladas con vinagre podría estar asociado con un menor riesgo de enfermedad cardíaca en mujeres.

Por otro lado, la ralentización del proceso digestivo atribuida al vinagre de manzana, según una publicación del BMC Gastroenterology, podría contribuir al control del peso al hacer que el estómago trabaje durante más tiempo. No obstante, se subraya que para lograr resultados significativos, es crucial acompañar el consumo de vinagre con una dieta saludable, ya que por sí solo no puede cumplir con los objetivos de pérdida de peso de las personas.