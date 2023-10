Correr es una de las actividades físicas más populares del mundo, y no es difícil entender por qué. Proporciona grandes beneficios cardiovasculares, ayuda a perder peso, tonificar músculos, y además, puede practicarse prácticamente en cualquier lugar y sin la necesidad de un equipo costoso.

Sin embargo, como con cualquier hábito, hay momentos en que la motivación flaquea. Ya sea por una lesión, por rutina o por factores externos, la pasión por el running puede disminuir. Afortunadamente, hay formas de reavivar esa chispa. Aquí te mostramos cómo recuperar la motivación de correr, paso a paso.

1. Reflexión personal: El primer paso es interiorizar y preguntarse por qué comenzaste a correr en primer lugar. ¿Fue por salud? ¿Por estética? ¿O tal vez porque encontraste un espacio para ti mismo? Recordar el motivo inicial puede ayudarte a reconectar con esa pasión y encontrar un nuevo propósito.

2. Establece metas realistas: Si has perdido la motivación porque sientes que no progresas, tal vez es hora de revisar tus objetivos. Es fundamental establecer metas que sean alcanzables a corto y largo plazo. Por ejemplo, si nunca has corrido un maratón, quizás empezar con una carrera de 5k o 10k sea más razonable. Al lograr pequeñas metas, el sentimiento de logro te impulsará a seguir adelante.

