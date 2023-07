Fatiga y dolores de cabeza: un mal muy común, pero que tiene solución

Cada vez es más común escuchar a personas quejarse de sentirse cansadas constantemente y sufrir de dolores de cabeza recurrentes. Si eres uno de ellos, seguramente te has preguntado: ¿Por qué me siento tan fatigado y tengo dolores de cabeza todo el tiempo?

Causas comunes de la fatiga y los dolores de cabeza

La desnutrición y la deshidratación son causas comunes tanto de la fatiga como de los dolores de cabeza. Cuando no recibes los nutrientes necesarios, o no consumes suficiente agua, tu cuerpo no puede funcionar correctamente. Por lo tanto, se siente agotado y puede manifestar dolores de cabeza como una señal de alerta.