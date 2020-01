“El curso nos permite repasar todas las áreas de la oftalmología, no solamente la parte académica, sino también la quirúrgica con toda la tecnología disponible. Se pueden hacer en ojos de laboratorio cirugías de facoemulsificación, vitrorretinianas o de glaucoma; además contamos con toda la tecnología para que el estudiante, el practicante o el residente refuerce sus técnicas y aumente sus habilidades quirúrgicas”, asegura Camilo Andrés Niño, oftalmólogo especialista en Cornea y Cirugía Refractiva que asiste al evento avalado por la Sociedad Colombiana de Oftalmología.

“Este curso tiene una fama más que merecida. Me ha llenado todas las expectativas, es sumamente completo, muy bien estructurado, es un repaso de la A a la Z de toda la oftalmología con especialistas en cada área. Es de gran importancia para los residentes, sobre todo de último año, porque vuelven a recordar y aprender cosas que no sabían de la oftalmología y creo que se debe ir extendiendo hacia el futuro, así como la cantidad de oftalmólogos generales”, resalta Ricardo León Escobar Cuartas, oftalmólogo subespecialista en Segmento Anterior y Cirugía Refractiva, proveniente de Pereira.

Así mismo, este profesional destaca que se cuentan con temáticas tanto en la parte teórica como en la práctica a nivel de laboratorios y en el área quirúrgica, ya que “se tiene todo el instrumental, los equipos, las últimas tecnologías a la disposición de cada uno de los asistentes en diferentes talleres, cursos de todo tipo de segmentos del ojo, tanto en cirugía del segmento posterior, de segmento anterior y en imagenología”.

El reconocimiento de este evento a nivel nacional e internacional ha convertido a Bucaramanga y al país en punto de referencia en esta área de la medicina, de ahí que la Clínica Foscal disponga durante su desarrollo de una extensa logística técnico- científica.

“El Curso de Oftalmología de la Clínica Foscal no solo sirve para médicos en formación, sino para oftalmólogos, médicos residentes e inclusive oftalmólogos ya formados. Es un curso que ya va en su edición 14 y realmente no solo ofrece el avance en cuanto a las charlas que podemos visualizar, sino también el poder visualizar lo que son los talleres de weblab, realizar procedimientos mínimamente invasivos de glaucoma o refractivos de córnea, es una experiencia bastante enriquecedora desde ese punto de vista, que no solo aporta la parte teórica, sino que también puede ponerlo en práctica. La invitación es para que vengan y aprovechen la mejor actualización en esta área del conocimiento, es una experiencia bastante enriquecedora”, afirma Gustavo Espinoza, oftalmólogo especialista en Glaucoma.

El evento es una iniciativa del doctor Virgilio Galvis Ramírez, nacida en 2007, con el objetivo reforzar la formación integral de los nuevos especialistas. A la fecha, han asistido a este curso más de 1.200 profesionales de 20 países.