“Empecé a perder la audición sin darme cuenta. Personas cercanas me decían que hablaba muy fuerte y cada vez oía menos por el oído derecho. Me afectaba la identificación de la fuente sonora: cuando alguien me hacía preguntas en medio de una conferencia me costaba trabajo saber quién lo hacía, muchas veces me daba cuenta por lectura de labios”, relata Guillermo, quien en un comienzo pensó que un extraño caso de afección en el oído derecho, schwannoma intracoclear- una especie de tumor benigno en la cóclea- era el responsable de eso.

No escuchar por un oído es difícil, pero no siempre se es consciente de eso. “En ambientes sonoros, como en un restaurante, en donde hay ruido de conversaciones de las personas, cubiertos y música, para mí era muy difícil entender y mantener una conversación cercana”, comenta Guillermo.

Como tal, Guillermo no tuvo un detonante. Empezó a escuchar un pitido por su oído derecho y pensó que se trataba de tensión alta: tuvo cita con el cardiólogo y fue él quien le dijo que podía ser el oído. “Empecé a usar audífonos y después me di cuenta que cada vez más iba perdiendo la audición”.