Nuestro cerebro y nuestra dieta juegan un papel clave en la longevidad.

Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos, lo que comemos impacta directamente la inflamación y el estrés oxidativo en nuestros cuerpos, los cuales pueden afectar nuestro riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson.

La Dra. Uma Naidoo, psiquiatra nutricional de la facultad de la Facultad de Medicina de Harvard y autora de “This Is Your Brain on Food”, explicó qué es lo que come para agudizar su memoria, concentración y salud cerebral en general, y la nutricionista Fabiana Plata explica por qué.