La pérdida de peso inexplicable se vincularía con la posibilidad de padecer cáncer

Las personas que pierden una cantidad significativa de peso sin hacer dieta, ejercicio u otros cambios en el estilo de vida también pueden tener un mayor riesgo de sufrir algunos cánceres, según investigadores que dicen que una caída repentina puede ser un indicador temprano de la enfermedad.

Aquellos que perdieron espontáneamente más de 10% de su peso corporal desarrollaron cáncer a una tasa de aproximadamente 1.362 por 100.000 durante un período de 12 meses, según un estudio publicado el martes por el Journal of the American Medical Association , mientras que la tasa de diagnóstico entre de personas que no habían perdido peso recientemente sin explicación fue de 869 por 100.000.

Si bien a menudo se considera un paso positivo hacia una mejor salud, una gran caída de peso a veces precede a un diagnóstico de cáncer. Tratar el peso como un signo vital importante puede ayudar a los médicos a detectar el cáncer antes, cuando es más probable que se cure con los tratamientos disponibles.

"La pérdida de peso inexplicable es lo que decimos que usted debe informar a su médico", dijo Brian Wolpin , oncólogo médico del Instituto del Cáncer Dana-Farber, afiliado a Harvard y coautor principal del estudio. Se espera "ayudar a los médicos de atención primaria a tener una mejor idea del espectro de cánceres que pueden estar presentes en alguien que sufre esta pérdida de peso involuntaria".