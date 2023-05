The Scrolling Therapy está disponible gratis en Google Play Store y Apple App Store. Se puede descargar en todo el mundo en tres idiomas: inglés, portugués y español.

¿Cómo funciona la app?

Después de descargar la app en un dispositivo móvil, ya sea un teléfono o una tableta, se cargará un breve tutorial y, a continuación, el usuario sólo tendrá que abrirla para que se integre automáticamente con Facebook e Instagram. Luego, accediendo en cualquiera de las dos redes sociales, la herramienta ya estará en funcionamiento.

A medida que el paciente avanza con los ejercicios, aparecerán mensajes en la pantalla indicando el éxito en la ejecución de las expresiones. Cuando se hayan completado 45 minutos de actividad, se habrá alcanzado el objetivo diario.

La app Scrolling Therapy está destinada únicamente para el bienestar general y no proporciona ningún consejo o guía clínica o de atención médica, ni está destinada directa o indirectamente a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento o la rehabilitación de ninguna enfermedad, estado o condición.

Cabe aclarar que los contenidos de Scrolling Therapy, como texto, videos, gráficos e imágenes, tienen solo fines informativos y no han sido evaluados por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE.UU. (FDA, por su sigla en inglés) ni por ninguna otra agencia reguladora. El contenido no pretende sustituir el consejo médico profesional, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento o la rehabilitación ni curar o prevenir ninguna afección médica. El autodiagnóstico no es el propósito de esta aplicación y los pacientes siempre deben buscar el consejo de su médico tratante.