El Trastorno del Espectro Autista, comúnmente conocido como autismo, realmente comprende una afección en el desarrollo del cerebro que afecta la percepción de socialización con otras personas, lo que provoca problemas en la comunicación y la interacción social.

“Es solo una diferencia en la que el cerebro ve las cosas y cómo funciona. Es un trastorno neurobiológico que involucra el lenguaje y habilidades sociales, que se suplen con terapias para mejorar la calidad de vida de las personas”, explica Diego Moreno, ingeniero de sistemas y paciente con autismo en Bucaramanga.

No es una enfermedad ni es un limitante en el crecimiento de la persona que cuenta con esta discapacidad. Henry Murillo, coordinador del programa de Discapacidad de la Alcaldía de Bucaramanga, dice que estas ideas promueven el rechazo hacia las personas con autismo e incluso con otras discapacidades.

Lea también: Mezclar vacuna Pfizer-AstraZeneca es seguro y aumenta respuesta inmune

Y es que no se puede determinar una cifra concreta de habitantes con autismo en Colombia y en Bucaramanga. La última vez que se hizo el conteo de personas fue en el 2005 cuando el DANE hizo un censo general y encontró que en la ciudad 30.799 ciudadanos tenían limitaciones para relacionarse con los demás, y hasta septiembre de 2020 solo fueron caracterizados y localizados 25.992 del total. En el resto del departamento se desconocen estas cifras, manifiesta Murillo.

Aquí le contamos sobre las creencias más comunes que la gente sigue creyendo y replicando.

1. Son superdotados

Mito. Alix Jimenez, coordinadora académica de Asopormen en Bucaramanga, explica que hay personas con autismo que tienen habilidades y competencias en diferentes áreas del conocimiento, principalmente en las matemáticas y lo tecnológico. Otros tienen inclinaciones artísticas. Sin embargo, no todos son así.

“Quienes tienen mejor desarrollo cognitivo y talentos excepcionales tienen el Síndrome de Asperger, lo que los hace sobresalir entre las demás personas con autismo”, agrega Jimenez.

Según la Confederación de Autismo de España, este síndrome “comparte las características nucleares del autismo. La persona con Síndrome de Asperger tiene dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento. Sin embargo, tiene un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media e incluso superior a la media de la población”.

La coordinadora afirma también que el desarrollo cognitivo en personas con autismo está estrechamente relacionado con las terapias, actividades y acompañamiento educativo desde una temprana edad para su desenvolvimiento. Existe también la creencia de que es difícil que ellos aprendan, pero no es así, solo es necesaria la implementación de dichas terapias.

2. Ellos están "en su mundo”

Mito. Estas personas no se comunican de la misma forma que las personas que no cuentan con esta discapacidad. Diego Moreno cuenta que muchas personas sostienen esta idea, con la cual identifican normalmente a los pacientes con autismo, debido a que estos en ocasiones son incapaces de sostener una conversación, por lo que toman su espacio y deciden no hablar más pues consideran no tener más temas para hablar.

Eso no significa que “estén en su mundo” pues están en el mismo mundo que el resto de personas, solo que tienen percepciones y un sistema de comunicación diferentes, expresa Henry Murillo. El sostener esta idea hará que las personas sigan creando estereotipos erróneos sobre ellos.

3. Las personas con autismo suelen ser apartadas

Verdadero. Esto se debe a su limitación en la comunicación y en su facilidad de interacción, según Medline Plus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.

Esta discapacidad también tiene singularidades en cuanto a la hipersensibilidad de quien la tenga. Por ejemplo, la intolerancia al ruido o a las multitudes, lo que provoca que se aíslen si no se sienten cómodos con su entorno.

4. Tienen sentimientos y pueden hacer amigos

Verdadero. A pesar de que muchos creen que estas personas, por su discapacidad y porque suelen apartarse, carecen de sentimientos. La realidad es que lo hacen de una forma atípica de la que no todos están acostumbrados. “Para unos mostrar afecto se hace a través de besos y abrazos, pero nosotros lo hacemos hablando de cosas que nos gustan o interactuando más”, afirma Diego Moreno.

Dice también que por lo general algunos presentan sentimientos más intensos pero les cuesta expresarlos, y para ello es necesario implementar herramientas adecuadas en terapias para facilitar dicha interacción. Además, si se acercan entre personas con autismo que tienen los mismos intereses y gustos, esto ayudará en la socialización.

5. Es una enfermedad y se cura con tratamientos médicos

Falso. El autismo es un síndrome clínico pero no es una enfermedad. El Trastorno del Espectro del Autismo es una afección neurológica y de desarrollo que se da desde el nacimiento y no se contrae durante el crecimiento de la persona.

Para ellos no hay un tratamiento específico con medicamentos pues no tiene cura. A una persona que presenta esta discapacidad se le pueden dar algunos medicamentos para mejorar su calidad de vida.

“Los síntomas en el niño autista pueden tratarse y disminuirse con medicamentos neurolépticos, antidepresivos, y benzodiacepinas, los cuales ayudan a disminuir la sintomatología típica del autista”, se explica en el artículo de revisión ‘Autismo: Mitos y realidades científicas’.

Normalmente se llevan a cabo terapias que dependen de la necesidad de cada paciente, con el fin de desarrollar sus capacidades comunicativas y de darle una mejor calidad de vida.

6. Las vacunas provocan autismo

Falso. Se le ha atribuido el autismo a la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola, pero se han realizado estudios científicos que han descartado esta posibilidad. La creencia en torno a esto surgió tras un fraudulento estudio por parte del doctor inglés Andrew Wakefield, que fue publicado por el diario médico The Lancet en 1998, el cual posteriormente se retractó por dicha publicación y la retiró de la revista. Según la Confederación de Autismo en España, esto tendría intereses económicos. Por lo tanto, actualmente no hay un sustento científico que valide dicha creencia.

7. Los niños con autismo no pueden ir a un colegio tradicional

Falso. Henry Murillo, coordinador del programa de Discapacidad de la Alcaldía de Bucaramanga, dice que el problema no son los niños que cuentan con esta discapacidad sino son los colegios convencionales que no se han adaptado para poder atender a estos niños. Además, porque han rechazado su ingreso a las instituciones educativas.

Murillo agrega que es importante que los niños se rodeen de otros que no tengan autismo para que se puedan acostumbrarse y así se adecuen también al entorno en el que están, y de esa forma puedan autorregularse mejor en cuanto a conductas y comportamientos para tener un mejor desarrollo de su convivencia.

8. Es hereditario

Diversos estudios han brindado información respecto a algunas anomalías genéticas que comparten individuos con autismo. “Muchos de estos individuos muestran características comunes en la alteración de la secuencia de algunos genes. Sin embargo, no son determinantes ya que sólo el 10% de los casos de autismo se deben a alteraciones de un único gen y anomalías citogenéticas.

Según la Federación de Autismo Madrid, no está claro en qué medida este origen genético es hereditario, si es transmitido de generación en generación o si es accidental, es decir, como consecuencia de una lesión genética producida en el momento de la fecundación o durante la gestación.

Es necesario aclarar que hay tres grados de autismo, donde el primero es el más complejo y el tercero el más leve. En este último es más complejo diagnosticar el trastorno, mientras que el primero es el de mayor identificación. Estos niveles afectan directamente el desarrollo del individuo y sus capacidades de socialización y aprendizaje.