No atenderlo en sus primeras etapas, la causa de los diagnósticos erróneos de cáncer de piel

La incidencia del cáncer de piel, incluido el melanoma, ha experimentado un notable aumento en los últimos años. Según un estudio publicado en JAMA Dermatology, se estima que para el año 2040 el melanoma será el segundo tumor más frecuente a nivel mundial [Arnold, M., Singh, D., Laversanne, M., Vignat, J., Vaccarella, S., Meheus, F., Cust, A. E., de Vries, E., Whiteman, D. C., & Bray, F. (2022). Global Burden of Cutaneous Melanoma in 2020 and Projections to 2040. JAMA dermatology, 158(5), 495–503. https://doi.org/10.1001/jamadermatol.2022.0160]. Además, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) informa que la incidencia del cáncer de piel ha aumentado en un 40% en los últimos cuatro años. Se proyecta que para 2040, el melanoma representará una carga mundial con 510,000 nuevos casos y 96,000 muertes [Arnold M, Singh D, Laversanne M, Vignat J, Vaccarella S, Meheus F, et al. Global burden of cutaneous melanoma in 2020 and projections to 2040 JAMA Dermatol, Published online 30 March 2022; https://doi.org/10.1001/jamadermatol.2022.0160].

Ante este panorama preocupante, la Asociación Colombiana de Dermatología hace un llamado urgente a la comunidad médica, las instituciones educativas y las autoridades de salud en Colombia para abordar de manera prioritaria la detección temprana y el manejo del melanoma y otras afecciones cutáneas.

El diagnóstico tardío de melanomas, una de las formas más graves de cáncer de piel, se ha identificado como una consecuencia directa de la falta de conocimiento especializado en dermatología en los niveles primarios de atención médica. Esta situación es alarmante, ya que la detección temprana es crucial para mejorar el pronóstico y las tasas de supervivencia de los pacientes con melanoma.

La dermatología juega un papel fundamental en la identificación precoz y el tratamiento adecuado de las enfermedades de la piel. Sin embargo, la falta de consideración de la dermatología como una especialidad esencial en muchos ámbitos de la educación médica y la práctica clínica en Colombia ha contribuido a una brecha en el conocimiento y la capacidad para abordar efectivamente estas condiciones.

Para superar estos desafíos, la Asociación Colombiana de Dermatología propone las siguientes medidas:

1. Integración de la dermatología en la formación médica: Es fundamental incluir la dermatología de manera destacada en los planes de estudio de las facultades de medicina y en las rotaciones clínicas de los programas de pregrado y postgrado, con el objetivo de equipar a los futuros médicos con el conocimiento necesario para reconocer y actuar ante signos de alerta de enfermedades cutáneas, incluido el melanoma.

2. Capacitación continua para médicos generales: La organización del 2do Congreso de Dermatología para Médicos Generales en Atención Primaria representa un paso importante hacia la capacitación de más de 1,000 médicos generales y estudiantes de medicina en los últimos años. Este evento presencial se centrará en mejorar la competencia en dermatología entre los profesionales de la salud, asegurando una detección temprana y un manejo adecuado de las afecciones cutáneas.

La Asociación Colombiana de Dermatología insta a todas las partes interesadas a unirse en este esfuerzo colectivo para mejorar la atención dermatológica en Colombia. Es esencial reconocer la dermatología como una especialidad médica fundamental y trabajar juntos para cerrar la brecha en el conocimiento y la práctica clínica, con el objetivo último de salvar vidas mediante la prevención, detección temprana y tratamiento efectivo de las enfermedades de la piel.

Mejorar la detección temprana y el manejo del melanoma y otras afecciones cutáneas no solo es un avance médico, sino también un imperativo de salud pública. La Asociación Colombiana de Dermatología se compromete a liderar este cambio y hace un llamado a la acción para asegurar un futuro en el que la dermatología sea reconocida y practicada como una especialidad esencial en todos los niveles del sistema de salud colombiano.

Para obtener más información sobre el 2do Congreso de Dermatología para Médicos Generales en Atención Primaria y otras iniciativas, comuníquese con la Asociación Colombiana de Dermatología.