$!Qué causa la falla intestinal en niños y adultos; cómo se trata esta enfermedad

2. Síndrome de intestino corto. Es una de las formas de insuficiencia digestiva tanto en adultos como en niños. El síndrome de intestino corto es una enfermedad en la que el cuerpo no puede absorber suficientes líquidos y nutrientes porque el intestino delgado no funciona adecuadamente, o porque falta parte del intestino delgado (normalmente debido a lesiones, una cirugía o enfermedad anterior).

El tratamiento primario para pacientes con insuficiencia intestinal consiste en brindarles suplementación nutricional, ya sea a través de productos enterales (fórmulas especiales y alimentación por sonda), o mediante un soporte nutricional parenteral total (conexión de macronutrientes vía intravenosa y que no pasa por el aparato digestivo) para así lograr un adecuado proceso de rehabilitación nutricional mientras se resuelve su patología intestinal.

“La atención de estos pacientes es un reto para cualquier equipo de salud. Puede ser que a los pacientes les falte el intestino o que una enfermedad haga que no puedan absorber los nutrientes de manera adecuada. Cuando el intestino no funciona se recurre a la nutrición parenteral, la cual puede ser necesaria de manera transitoria o definitiva según las condiciones de cada paciente. En algunos casos en los que no es posible rehabilitar el intestino o dar continuidad indefinida a la nutrición parenteral, puede considerarse el trasplante como opción terapéutica”, explica Ana Lucía Castaño, cirujana general e integrante del Grupo de Soporte Metabólico, Nutricional y de Rehabilitación Intestinal del Hospital San Vicente Fundación Medellín.