$!¿Se está perdiendo el interés por el sexo? Asexualidad, una decisión que sigue creciendo

Como asexuales se definen los hombres y mujeres que declaran no tener deseo ni interés sexual hacia ninguna persona. Pueden experimentar afinidad emocional, enamorarse y tener pareja, pero no sienten deseo ni interés por las relaciones sexuales, o bien lo sienten, pero con muy poca frecuencia, poquísima.

Diversas causas

Pero el auge de las redes sociales ha permitido que muchos de ellos encuentren un canal para expresarse abiertamente sobre sus preferencias.

En TikTok Latinoamérica, por ejemplo, los videos con el hashtag #asexualidad cuentan con 2.3 billones de visualizaciones, y si solo nos referimos a Colombia, suman 8 millones. En algunos de estos explican qué es y qué no es la asexualidad, mientras que otros son testimonios de personas que se identifican como asexuales y hablan desde su experiencia.

Un ejemplo es el de la tiktoker colombiana Bunny Gabs, quien cuenta que durante mucho tiempo se identificó como asexual. “No se habla mucho de este tema porque desde pequeños se nos hace creer que el sexo nos debe encantar... Así que después de terminar una relación sentimental, me di cuenta de que no disfrutaba el sexo... Sufrí mucho preguntándome qué estaba mal en mí. Pasé año y medio llorando y pensando por qué no me gustaba el sexo... Investigué, encontré comunidades y entendí todo el espectro, y supe que no estoy sola, que está bien ser asexual”.

Según la Asexuality Visibility and Education Network (AVEN), la comunidad en línea más grande de personas asexuales, esta orientación podría tener algunas razones biológicas, como bajos niveles de hormonas sexuales, o razones psicológicas, como haber experimentado o presenciado traumas relacionados. Sin embargo, explican que también puede ser una característica innata de la persona sin una causa clara.